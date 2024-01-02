Παραδόθηκε στην Αίγυπτο η δια θαλάσσης βρετανική ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παραδόθηκε τη Δευτέρα στην Αίγυπτο το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα που παρέχει μέσω θαλάσσης το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για τους 87 τόνους βοήθειας που είχε φορτώσει προ εβδομάδων το βοηθητικό αποβατικό πλοίο RFA Lyme Bay από την Κύπρο.

Η παράδοση δεν έγινε απευθείας στο Ισραήλ ή στα παλαιστινιακά εδάφη, διότι η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει δώσει ακόμα άδεια για κατάπλου στις περιοχές αυτές, συγκεκριμένα στο λιμάνι της Ασντόντ, από όπου το σχέδιο θα προέβλεπε μεταφορά του φορτίου της βοήθειας μέσω της διάβασης Κερέμ Σαλόμ στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις για κάτι τέτοιο συνεχίζονται, αλλά εξακολουθούν να εκκρεμούν επιμελητειακά ζητήματα και θέματα ασφαλείας αναφορικά με διαδρόμους απευθείας προς τη Γάζα.

Το φορτίο αποβιβάστηκε στο Πορτ Σαΐντ της βορειοανατολικής μεσογειακής ακτής της Αιγύπτου. Θα μεταφερθεί από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο στην Αλ Αρίς, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και από εκεί μέσω της διάβασης της Ράφα στους αμάχους, στους οποίους θα διανεμηθεί από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Η μεταφορά στην Αίγυπτο ακολουθεί την επίσκεψη στην Αλ Αρίς του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών λόρδου Κάμερον στις 21 Δεκεμβρίου όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και την επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας Γκραντ Σαπς στην Κύπρο και στο Ισραήλ στις 7 Δεκεμβρίου, όπου πίεσε για επιτάχυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η ανακοίνωση του Foreign Office αναφέρει πως «το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίζει να εξερευνά άλλες οδούς για παραδόσεις βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της κυπριακής πρωτοβουλίας για έναν θαλάσσιο διάδρομο μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ/Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών και της στήριξης στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών μέσω του ανθρωπιστικού χερσαίου διαδρόμου από την Ιορδανία μέσω του Κερέμ Σαλόμ».

Σημειώνεται πάντως παράλληλα πως αυτό το πρώτο φορτίο συνιστά μέρος της βρετανοκυπριακής συνεργασίας και «θέτει σε λειτουργία» την κυπριακή πρωτοβουλία για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα.

Το πακέτο της βοήθειας περιλαμβάνει 10.770 ισοθερμικές κουβέρτες, 4.805 αντίσκηνα και ιατρικές προμήθειες που στέλνει το Ην. Βασίλειο και η Κύπρος.

Ο λόρδος Κάμερον δήλωσε πως η χώρα του είναι προσηλωμένη στην υποστήριξη των κατοίκων της Γάζας και πως στο πλαίσιο αυτό θα παραδοθούν οι 90 τόνοι εφοδίων ζωτικής σημασίας.

«Χρειάζεται σημαντικά περισσότερη βοήθεια να φτάσει στη Γάζα ώστε να ανακουφιστούν τα δεινά του παλαιστινιακού λαού. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εργάζεται με τους εταίρους μας στην περιοχή για να ανοίξουν περισσότερες οδοί βοήθειας, περιλαμβανομένου μέσω του προτεινόμενοι θαλάσσιου διαδρόμου μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ και των Κατεχόμενων Παλιστινιακών Εδαφών», συμπλήρωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς χαρακτήρισε την πρώτη θαλάσσια παράδοση βοήθειας ως ένα «σημαντικό ορόσημο», τονίζοντας παράλληλα πως ολόκληρο το φορτίου του Lyme Bay είχε προελεγχθεί στην Κύπρο.

Το Λονδίνο έχει ανακοινώσει την πρόσθετη παροχή βοήθειας ύψους σχεδόν 60 εκ. λιρών για τη Γάζα κατά το τρέχον οικονομικό έτος (μέχρι τον Απρίλιο)

