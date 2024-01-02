Ζελένσκι: Η Ρωσία να λογοδοτήσει για κάθε ζωή που πήρε - Αίτημα για επιπλέον πυραύλους και drones από τη Δύση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύθηκε η χώρα του να απαντήσει μετά τα σημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας, τονίζοντας ότι η Μόσχα «θα λογοδοτήσει για κάθε ζωή που πήρε».

Ο Ζελένσκι, σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, επεσήμανε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε σχεδόν 100 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας. «Τουλάχιστον 70 πύραυλοι καταρρίφθηκαν. Σχεδόν 60 από αυτούς στην περιοχή του Κιέβου. Το Χάρκοβο επίσης επλήγη σφοδρά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφέρει μέσω του Telegram ότι «μέχρι στιγμής 92 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί (…) Δυστυχώς τέσσερις έχουν σκοτωθεί», καταγγέλλοντας την εκστρατεία «ρωσικής τρομοκρατίας».

Όπως διευκρίνισε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ίγκορ Κλιμένκο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Κίεβο, δύο ακόμη στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας και ένας τέταρτος στο Χάρκοβο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι, η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα «99 πυραύλους διαφόρων τύπων», εκ των οποίων 72 καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις «κατέστρεψαν 72 αεροπορικούς στόχους», ανάμεσά τους 10 υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal και τρεις πυραύλους κρουζ Kalibr καθώς και 59 πυραύλους κρουζ τύπου Kh-101, Kh-555 και Kh-55.

Από την πλευρά του, o υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε σήμερα από τους συμμάχους της χώρας να της προσφέρουν πιο γρήγορα πυρομαχικά για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, επιθετικά drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Σε ανακοίνωσή του ο Κουλέμπα κάλεσε τους Δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας να απαντήσουν στα νέα ρωσικά πλήγματα «επιταχύνοντας την παροχή επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, επιθετικών drones κάθε τύπου, πυραύλων βεληνεκούς μεγαλύτερου των 300 χιλιομέτρων».

Παράλληλα ο Κουλέμπα ζήτησε από τους συμμάχους της χώρας του να «αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τις ανάγκες της Ουκρανίας και να πάψουν να έχουν επαφές με Ρώσους διπλωμάτες στις πρωτεύουσες και τους διεθνείς οργανισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

