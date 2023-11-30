Πάπας Φραγκίσκος σε πιστούς: «Έχω οξεία βρογχίτιδα, όχι πνευμονία. Όπως βλέπετε, είμαι ζωντανός»

Ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε σήμερα στην κατάσταση της υγείας του και στην γρίπη που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.
«Όπως βλέπετε, είμαι ζωντανός. Ο γιατρός δεν με άφησε να πάω στο Ντουμπάι, ο λόγος είναι ότι εκεί κάνει ζέστη και περνά κανείς από υψηλές θερμοκρασίες σε κλιματισμό, και στους βρόγχους μου, δεν κάνει καλό», είπε ο πάπας κατά την διάρκεια συνάντησης με πιστούς στο Βατικανό.
«Δόξα τω θεώ, δεν πρόκειται για πνευμονία. Είναι μια βρογχίτιδα ιδιαίτερα οξεία και μολυσματική. Ο πυρετός πέρασε, αλλά παίρνω ακόμη αντιβιοτικά και τέτοιου είδους φάρμακα», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος.
Ο πάπας χαιρέτισε από απόσταση, χωρίς να τους σφίξει το χέρι, συμμετέχοντες σε σεμινάριο για την υγεία και υπογράμμισε την μεγάλη σημασία της προληπτικής ιατρικής.
