Σε συνέντευξή του στην μεξικανική τηλεόραση Ν+, ο πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να ταφεί εντός του Βατικανού, αλλά ότι ζήτησε να ενταφιαστεί στην βασιλική εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζιόρε, η οποία βρίσκεται κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης Τέρμινι.

H βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε ( δηλ. της Αγίας Μαρίας της Μείζονος) είναι μία από τις τέσσερις παπικές βασιλικές και η μεγαλύτερη στη Ρώμη που είναι αφιερωμένη στην Παρθένο Μαρία.

Στην εκκλησία αυτή βρίσκεται η βυζαντινή εικόνα της Παρθένου Σάλους Πόπουλι Ρομάνι, «υπέρ της Σωτηρίας του Ρωμαϊκού Λαού», μπροστά από την οποία ο πάπας γονατίζει και προσεύχεται όταν επιστρέφει από κάθε του ταξίδι.

«Θέλω να με θάψουν στην εκκλησία αυτή, λόγω της μεγάλης πίστης μου», είπε ο Φραγκίσκος. «Έχω ανάγκη να προσευχηθείτε για την υγεία μου, το γήρας δεν έρχεται ποτέ μόνο, δεν καλλωπίζεται, έρχεται όπως είναι, είναι ο εαυτός του», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Με αναφορά σε ενδεχόμενη παραίτηση και στην επιστολή παραίτησης την οποία έχει υπογράψει και παραδώσει στον πρώην πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Ταρτσίζιο Μπερτόνε - αν ποτέ χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί - ο Φραγκίσκος πρόσθεσε:«Προς το παρόν δεν το έχω σκεφθεί. Είδα το θάρρος του Βενέδικτου, όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει, προτίμησε να πει "φτάνει" και αυτό για μένα λειτουργεί θετικά, ως παράδειγμα. Ζητώ από τον Kύριο να πει "όχι", κάποια στιγμή, αλλά όταν Εκείνος το επιθυμεί».

Σε σχέση, εξάλλου, με τον νέο Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, ο συμπατριώτης του και άγιος πατέρας των Καθολικών δήλωσε: «Πρέπει να ξεχωρίζουμε ανάμεσα στο τι λέει ένας πολιτικός κατά την προεκλογική περίοδο και το τι θα κάνει πραγματικά μετά. Διότι μετά έρχεται η στιγμή των αποφάσεων και της συγκεκριμένης δράσης».

Ο Φραγκίσκος επιβεβαίωσε, τέλος, ότι μετά τον θάνατο του πάπα Βενέδικτου, οι εσωτερικοί του εχθροί έγιναν πιο σκληροί ενώ αποκάλυψε ότι «η σχέση του με τον Βενέδικτο ήταν ιδιαίτερα στενή και πολλές φορές ζητούσε την γνώμη και τις συμβουλές του».

Ποιοι έχουν ταφεί στην Σάντα Μαρία Ματζόρε

Άγιος Ιερώνυμος 420 (λείψανα)

Πάπας Ονώριος Γ΄ 1227 (δεν υπάρχει πια)

Πάπας Νικόλαος Δ΄ 1292

Γκουίντο Ασκάνιο Σφόρτσα ντι Σάντα Φιόρα 1564, καρδινάλιος

Πάπας Πίος Ε΄ 1572

Πάπας Σίξτος Ε΄ 1590

Πάπας Κλήμης Η΄ Αλντομπρανντίνι 1605

Πάπας Κλήμης Θ΄ 1669

Τζαν Λορέντσο Μπερνίνι 1680

Παυλίνα Βοναπάρτη-Μποργκέζε 1825

Γιούνιο Βαλέριο Μποργκέζε 1974

Ντομένικο Καλογιέρα Τ.Δ., αρχιεπίσκοπος

Ούγκο Πολέττι 1997, καρδινάλιος, παπικός αντιπρόσωπος (vicarius) για την επισκοπή Ρώμης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.