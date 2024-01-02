Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι διέσχισαν τη ζούγκλα του Νταριέν το 2023 καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ

Αριθμός-ρεκόρ 520.000 και πλέον μεταναστών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν κάπου 120.000 ανήλικοι, διέσχισαν το 2023 την αφιλόξενη ζούγκλα του Νταριέν, φυσικό σύνολο της Κολομβίας με τον Παναμά, καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η παναμαϊκή κυβέρνηση.

«Το έτος 2023 ολοκληρώθηκε με 520.085 μετανάστες να διασχίζουν τη ζούγκλα του Νταριέν, ανάμεσά τους 120.000 ανήλικους», ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Παναμά.

Οι μετανάστες χρειάζονται γενικά από τρεις ως έξι μέρες για να διασχίσουν αυτή τη ζούγκλα μήκους 265 χιλιομέτρων, με εμβαδόν 5.750.000 στρεμμάτων, όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους, ιδίως συμμορίες κακοποιών που τη λυμαίνονται.

Τον Νοέμβριο, η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières, MSF) ανακοίνωνε πως μέλη της προσέφεραν φροντίδες σε πάνω από 400 μετανάστριες και μετανάστες που υπέστησαν βιασμούς, κατά το 97% γυναίκες, ανάμεσά τους πολλά κορίτσια μικρής ηλικίας.

Σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Ασφάλειας, οι πολίτες της Βενεζουέλας ήταν μακράν οι περισσότεροι (328.667), ακολουθούμενοι από υπηκόους Ισημερινού (57.222), Αϊτής (46.558) και Κίνας (25.344).

Υπήκοοι Βιετνάμ, Αφγανιστάν, καθώς και κρατών της Αφρικής συγκαταλέγονταν επίσης στους μετανάστες όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών μερικών εβδομάδων, που προσπαθούν να φθάσουν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών με την ελπίδα πως θα βρουν καλύτερη ζωή.

Το 2022, περίπου 248.000 μετανάστες είχαν διέλθει από τη Νταριέν, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του Παναμά.

Στην προσπάθειά τους να αναχαιτίσουν αυτό το μεταναστευτικό κύμα, οι παναμαϊκές αρχές ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των απελάσεων ανθρώπων που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Αφού διασχίσουν αυτή τη ζούγκλα, οι μετανάστες κινούνται μέσω Παναμά προς την Κόστα Ρίκα, κατόπιν συνεχίζουν προς τη Νικαράγουα, την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα και το Μεξικό, προκειμένου να φθάσουν στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.