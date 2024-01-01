Ζελένσκι στον Economist: «Η αντίληψη ότι η Ρωσία νικά δεν είναι παρά εντύπωση»

Η αντίληψη ότι η Ρωσία νικά δεν είναι παρά εντύπωση. Οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται μεγάλες απώλειες στο πεδίο της μάχης, δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό The Economist.

Δεν υπάρχουν πραγματικά σημάδια ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για ειρήνη και οποιαδήποτε ένδειξη ότι η Μόσχα επιδιώκει την διεξαγωγή συνομιλιών σημαίνει ότι της τελειώνουν τα αποθέματα όπλων και στρατιωτών. «Εγώ βλέπω μόνο κινήσεις μίας χώρας τρομοκράτη», είπε.

Το πλήγμα της ρωσικής ισχύος στην Κριμαία είναι κρίσιμο για την μείωση των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας καθώς και για την υπεράσπιση πόλεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

