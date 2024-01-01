Παρ' ολίγο τραγωδία θα προκαλούσαν οι φετινοί πανηγυρισμοί στην Ιταλία για την έλευση του νέου έτους, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Πιο αναλυτικά, ο βουλευτής Εμανουέλε Πότσολο, του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την εφημερίδα, πυροβόλησε για να «γιορτάσει» την αλλαγή του χρόνου, σε γιορτή που οργανώθηκε σε ευρύτερη περιοχή της Μπιέλα, στον ιταλικό Βορρά. Χωρίς φυσικά να υπάρχει σχετική πρόθεση, ο Πότσολο τραυμάτισε στο πόδι συγγενή αστυνομικού.

Ο τραυματίας, 31 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου η κατάστασή του δεν κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο.

Στη γιορτή όπου έλαβε χώρα το συμβάν, πήρε μέρος και ο Ιταλός υφυπουργός Δικαιοσύνης, Αντρέα Ντελ Μάστρο, στην αστυνομική συνοδεία του οποίο ανήκει ο συγγενής του νέου άνδρα που τραυματίσθηκε. Την όλη υπόθεση ερευνά η εισαγγελία στην Μπιέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

