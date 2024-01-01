ΗΠΑ: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford επιστρέφει στην βάση του

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο, θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Εχοντας σταλεί για να συμβάλει στην περιφερειακή μας αποτρεπτική και αμυντική προβολή δυνάμεων, το USS Gerald R. Ford θα επιστρέψει στην βάση του, όπως προβλέπεται, για να προετοιμασθεί για μελλοντικές αποστολές, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Το υπουργείο Αμυνας αξιολογεί συνεχώς την προβολή των στρατιωτικών δυνάμεων στον κόσμο και θα διατηρήσει σημαντικές στρατιωτικές ικανότητες τόσο στην Μεσόγειο όσο και σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό συνεργάζεται «με τους συμμάχους και τους εταίρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στην θάλασσα στην περιοχή».

Το υπουργείο Αμυνας θα συνεχίσει να στηρίζεται στην στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή «για να αποτρέψει κάθε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα να κλιμακώσει την κρίση αυτή πέραν της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αεροπλανοφόρο νέας γενιάς, το USS Gerald R. Ford είναι ένα πυρηνοκίνητο πλοίο 100.000 τόνων εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

