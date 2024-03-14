Οι γυναίκες στην ΕΕ ζουν πεντέμισι χρόνια περισσότερο από τους άνδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής το 2022, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, για τις γυναίκες στην ΕΕ, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση ήταν 83,3 χρόνια το 2022 (αύξηση κατά 0,4 σε σύγκριση με το 2021 αλλά μειωμένη κατά -0,7 σε σύγκριση με το 2019) και για τους άνδρες στα 77,9 έτη (αύξηση 0,7 ετών σε σύγκριση με το 2021 αλλά -0,6 μείωση σε σύγκριση με το 2019).

Το 2022, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 5,4 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών, με διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στη Λετονία, οι γυναίκες ζουν δέκα χρόνια περισσότερο από τους άνδρες και 8,7 χρόνοια περισσότερο στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Οι μικρότερες διαφορές μεταξύ των φύλων ήταν στην Ολλανδία (2,9 έτη), στην Ιρλανδία (3,3 έτη) και στη Σουηδία (3,4 έτη).

Το 2022, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην ΕΕ ήταν 80,6 έτη, αυξημένο κατά 0,5 έτη από το 2021. Πάνω από δύο δεκαετίες, από το 2002, η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε το 2019 όταν το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση έφτασε τα 81,3 χρόνια (αύξηση 3,7 ετών σε σύγκριση με 2002). Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, αυτός ο δείκτης μειώθηκε στο 80,4 το 2020 και στα 80,1 χρόνια το 2021. Το 2022, το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ αυξήθηκε αλλά δεν έφτασε την τιμή του 2019.

Η περιοχή της ΕΕ με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής είναι η ισπανική περιφέρεια Comunidad de Madrid (85,2 έτη), ακολουθούμενη από την Provincia Autonoma di Trento στην Ιταλία (84,4 έτη), το Ile de France στη Γαλλία (84,1 έτη), τη Στοκχόλμη στη Σουηδία ( 84,0 ετών) και Comunidad Foral de Navarra στην Ισπανία (83,9 έτη).

Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των πέντε περιοχών της ΕΕ με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, τέσσερις ήταν στη Βουλγαρία: Severozapaden (72,3 έτη), Severen tsentralen (73,2 έτη), Yugoiztochen (73,7 έτη), Severoiztochen (74,1 έτη) και μία στην Ουγγαρία, Észak-Magyarország (74,1 ετών).

Στην Ελλάδα, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφεται στην Ήπειρο (82,7 έτη), στο Βόρειο Αιγαίο (82,3 έτη) και στην Κρήτη (81,7 έτη).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

