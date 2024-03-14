Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σήμερα στο Ισραήλ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδικότερα ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ, ηλικίας 50 ετών, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε βενζινάδικο στο νότιο Ισραήλ την Πέμπτη. Ο δράστης, ένας Ισραηλινός πολίτης με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας, έπεσε νεκρός από πυρά του θύματος.

Another angle of how the Palestinian Terrorist went inside Aroma coffee and started stabbing everyone.



3 injured, 1 in critical condition.



The Palestinian Terrorist is on his way to rot in hell for eternity.



pic.twitter.com/5Pc2CqRhAG — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 14, 2024

Ένας άλλος άνδρας, 65 ετών, χρειάστηκε να νοσηλευτεί με ελαφρά τραύματα στο σημείο.

Η επίθεση έλαβε χώρα μέσα σε ένα υποκατάστημα της αλυσίδας καφέ Aroma στο Beit Kama Junction, ακριβώς βόρεια της Μπεερσίμπα.

Τα πλάνα της κάμερας παρακολούθησης από την επίθεση δείχνουν τον δράστη να πλησιάζει έναν άνδρα με στολή από πίσω, να βγάζει ένα μαχαίρι και να μαχαιρώνει το θύμα στην πλάτη. Στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ των δύο, ο δράστης φαίνεται να προσπαθεί να μαχαιρώσει τον άνδρα στο λαιμό. Στη συνέχεια, οι δυο τους έπεσαν στο έδαφος και ένας άλλος άνδρας προσπάθησε να αφαιρέσει το μαχαίρι από το χέρι του τρομοκράτη.

Το θύμα στη συνέχεια κατάφερε να σηκωθεί και άνοιξε πυρ εναντίον του δράστη με το πιστόλι του.



Πηγή: skai.gr

