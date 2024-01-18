Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εννέα πολιτείες των ΗΠΑ από τις 12 Ιανουαρίου.

Οι θάνατοι έχουν αναφερθεί σε Αρκάνσας, Ιλινόις, Κάνσας, Μισισιπή, Νέα Υόρκη, Όρεγκον, Πενσυλβάνια, Τενεσί και Ουισκόνσιν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, στο Τενεσί, σκοτώθηκαν δεκατέσσερις άνθρωποι λόγω των κακών καιρικών φαινομένων, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της πολιτείας, επικαλούμενη το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Ενώ ακόμη ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε έναν χιονισμένο αυτοκινητόδρομο του Νόξβιλ και έπεσε σε τρακτέρ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Πενσυλβάνια όταν το μίνι βαν τους έχασε τον έλεγχο.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Λόγω της κακοκαιρίας έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμαπερισσότερα από 85.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Όρεγκον το πρωί της Τετάρτης, να είναι χωρίς ρέυμα.

