Περισσότεροι από 150 Βρετανοί έφυγαν από τη Γάζα μέσω της διάβασης της Ράφα

Περισσότεροι από 150 Βρετανοί υπήκοοι είχαν φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα προς την Αίγυπτο μέχρι το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε σε ενημέρωση της Βουλής των Κοινοτήτων ο Υφυπουργός Εξωτερικών Άντριου Μίτσελ.

Ήδη σχεδόν χίλιοι Βρετανοί είχαν φύγει από το Ισραήλ μετά από την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Κλιμάκια των αρμοδίων βρετανικών υπουργείων βρίσκονται τόσο κοντά στη Ράφα όσο και στο Κάιρο για να συνδράμουν τους Βρετανούς που χρειάζονται βοήθεια.

Ο κ. Μίτσελ είπε επίσης ότι ενώ η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έχει επανειλημμένως καλέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ελαχιστοποίηση απωλειών μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, παρέχοντας σε αυτούς την προστασία που ορίζει το διεθνές δίκαιο.

Ερωτηθείς από βουλευτή της αντιπολίτευσης κατά πόσο συμφωνεί με το επαναλαμβανόμενο σχόλιο της Υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ότι οι πορείες υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο και σε άλλες βρετανικές πόλεις είναι «πορείες μίσους», ο κ. Μίτσελ τήρησε αποστάσεις λέγοντας ότι έχει συναντήσει διαδηλωτές από την περιφέρειά του που είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι, δίχως δεσμούς με τη Χαμάς, αποτροπιασμένοι από τη βία και θέλουν να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά.

«Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ό,τι λέμε και (η υπουργός) το είπε με τον τρόπο που το είπε», συμπλήρωσε ο κ. Μίτσελ.

