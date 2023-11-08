Λογαριασμός
Περισσότεροι από 10.000 ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας - Δείτε βίντεο

Μια μεραρχία αριθμεί τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες - Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είναι η πρώτη φορά από τον πόλεμο του Λιβάνου, το 1982, που αναπτύσσεται ολόκληρη μεραρχία σε «εχθρικό έδαφος»

Gaza A convoy of Israeli armored military vehicles

Ολόκληρη μεραρχία εφέδρων έχει αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας για τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) στον παλαιστινιακό θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς, επιβεβαίωσε απόψε εκπρόσωπος των IDF.

Μια μεραρχία αριθμεί τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είναι η πρώτη φορά από τον πόλεμο του Λιβάνου, το 1982, που αναπτύσσεται ολόκληρη μεραρχία σε «εχθρικό έδαφος».

Η 252η μεραρχία του ισραηλινού στρατού, η οποία επιχειρεί από το Σάββατο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αποτελείται από τέσσερις ταξιαρχίες πεζικού και μια ταξιαρχία τεθωρακισμένων.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι και απήχθησαν περισσότεροι από 240.

Στον αντίποδα, παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι 10.569 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το 40% των θυμάτων είναι παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

