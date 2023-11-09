Τρεις φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν κατά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη νότια Συρία, ανέφερε απόψε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιώματων. Οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο θέσεις της λιβανέζικης Χεζμπολάχ – συμμάχου της Δαμασκού – και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Τρεις φιλοϊρανοί μαχητές, όχι Σύροι, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών (…) εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ κοντά στην Άκραμπα και τη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ», δήλωσε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδρεύει το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά διατηρεί δίκτυο ενημέρωσης στη Συρία.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης θέσεις της αντιαεροπορικής άμυνας στη νότια Συρία, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

