Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν επί αρκετές ώρες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να υιοθετηθούν κοινά συμπεράσματα γι' αυτό το θέμα.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια συζήτηση στρατηγικής φύσεως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - ένα ζήτημα που θα συνεχίσει να τους απασχολεί και στο μέλλον. Δεν υιοθετήθηκαν συμπεράσματα, ούτε προβλεπόταν κάτι τέτοιο», σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή.

Σήμερα, η συζήτηση αφορούσε στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, μαζί με γενικά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Χθες, η Ουκρανία και η Μολδαβία πήραν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τη μακρά πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ αφού ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αποχώρησε από την αίθουσα ώστε οι υπόλοιποι 26 αρχηγοί κυβερνήσεων να συμφωνήσουν ομόφωνα.

Ωστόσο, ο Όρμπαν μπλόκαρε οποιαδήποτε συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εμμένοντας έτσι στην απόφασή του να μην συμφωνήσει στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετη βοήθεια για το Κίεβο. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, αυτό σήμαινε πως η ΕΕ οδεύει προς μια έκτακτη σύνοδο κορυφής τον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, θα υπάρξει άλλη μια σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις αρχές του επόμενου έτους, αφού οι ηγέτες απέτυχαν να βρουν λύση για τον προϋπολογισμό για να ξεπεράσουν το βέτο της Ουγγαρίας. Η απόφαση για μεταφορά της συζήτησης τον Ιανουάριο λήφθηκε με το σκεπτικό ότι η Βουδαπέστη δεν αναμένεται να μετακινηθεί σύντομα και δεν θα υπήρχε συμφωνία σε αυτή τη σύνοδο.

Πηγή: skai.gr

