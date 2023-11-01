Η Μόσχα «καταβάλλει ενεργές προσπάθειες» για να απελευθερώσει Ρώσους πολίτες που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.



Μιλώντας στο ρωσικό ραδιόφωνο Sputnik, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι όμηροι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ισραήλ, και όχι τουρίστες ή επισκέπτες.

Πηγή: skai.gr

Η Μαρία Ζαχάροβα διευκρίνισε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη ρωσική, αλλά για τη Μόσχα είναι απλώς Ρώσοι πολίτες.«Είμαστε σε επαφή με όλα τα μέρη αυτού του ζητήματος», είπε.Την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατόςκρατούνται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.«Ο αριθμός δεν είναι οριστικός, καθώς ο στρατός ερευνά νέες πληροφορίες», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.Ο νέος αριθμόςπου απελευθερώθηκαν νωρίτερα από τη Χαμάς.Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, ανέφεραν ότι κρατούν αιχμάλωτους 200-250 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών. Η Χαμάς την Τετάρτη ότι κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Τρίτης σκοτώθηκαν επτά όμηροι πολίτες.

