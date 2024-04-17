Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καιρός για ευρωπαϊκή αφύπνιση, άμυνα και ασφάλεια

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται «μεμονωμένα» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο 'Αμυνας και Ασφάλειας επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πιο πρόσφατο «δείγμα προθέσεων της νέας ένωσης αυταρχικών». Προσέθεσε ότι «είναι καιρός για την ευρωπαϊκή αφύπνιση για την άμυνα και την ασφάλεια. Επειδή διακυβεύονται πολλά, η ελευθερία και η ευημερία μας εξαρτώνται από την ασφάλειά μας και πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις ενέργειές μας με αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να αρχίσει πρέπει να εργάζεται για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της .

Τα κράτη-μέλη όπως ανέφερε, θα είναι πάντα υπεύθυνα για τα στρατεύματά τους και όλες τις αποφάσεις που συνδέονται με αυτά, «αλλά η Ευρώπη έχει επίσης εργαλεία και ευθύνες σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την άμυνά μας από την ενιαία αγορά έως την έρευνα, από την καινοτομία στη βιομηχανία και πολλά άλλα» συμπλήρωσε.

« Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνδυασμένη οικονομική, διαρθρωτική και πολιτική δύναμη της Ευρώπης όπου μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Επειδή η άμυνα της Ευρώπης είναι καθήκον όλης της Ευρώπης - με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται στενά» ανέφερε.

Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής, σημείωσε ότι «καθώς ενισχύουμε τη δική μας κυριαρχία στον τομέα της άμυνας, της βιομηχανίας και των βασικών τεχνολογιών, θα ενισχύσουμε επίσης τη βασική μας συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Μια πιο κυρίαρχη, προετοιμασμένη και χρηματοδοτούμενη ευρωπαϊκή άμυνα θα χρησιμεύσει μόνο για να κάνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

