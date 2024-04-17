Με τη χθεσινή τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία, την οποία κάλυψαν εκτενώς όλα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η Γαλλία εισήλθε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

«Παρίσι 2024: Στην Ολυμπία, η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας γίνεται πλατφόρμα για την ειρήνη» είναι ο τίτλος ανταπόκρισης της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, η οποία προβάλει δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, αλλά και πολιτών, που αναφέρονται τόσο στον συμβολικό χαρακτήρα της τελετής, όσο και στην ελπίδα να μεταφέρει μηνύματα ειρήνης.

Το στάδιο του αρχαίου Ιερού της Ολυμπίας μετατράπηκε σε μια πλατφόρμα ειρήνης την Τρίτη 16 Απριλιου, σημειώνει αρχικά η εφημερίδα, επισημαίνοντας πως μπροστά σε ένα ακροατήριο αρκετών χιλιάδων θεατών και προσκεκλημένων ατόμων, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ υπενθύμισε το μήνυμα ελπίδας που μεταφέρει η Ολυμπιακή Φλόγα, παρά το παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ιδίως από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Σε δηλώσεις του στη Le Monde, ο Έλληνας υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, τόνισε «την υπερηφάνεια των Ελλήνων που η Ολυμπιακή Φλόγα γεννήθηκε εδώ στην Ολυμπία πριν από 2.800 χρόνια». «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό γεγονός στον κόσμο. Κάθε τέσσερα χρόνια, ο Ολυμπισμός μεταφέρει αξίες ειρήνης, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης και όλα ξεκίνησαν εδώ», τόνισε επίσης. Από πλευράς του ο Στέφανος Ντούσκος, ο πρώτος λαμπαδηδρόμος, ο οποίος παρέδωσε τη φλόγα στη Γαλλίδα Λορ Μανοντού που κέρδισε τον πρώτο της Ολυμπιακό τίτλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, δήλωσε: «Είναι πολύ συμβολικό για μένα να είμαι ο πρώτος που θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα ειρήνης και αδελφοσύνης».

«Για εμάς τους Έλληνες, αυτή η τελετή είναι ξεχωριστή και εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, αισθανόμαστε συνδεδεμένοι με την ιστορία μας, τη φιλοσοφία μας και τις αξίες μας» δηλώνει στην γαλλική εφημερίδα ο Πάνος Κουρούκλης, ένας συνταξιούχος που ζει σε ένα κοντινό χωριό, ο οποίος σημειώνει ότι όνειρό του είναι να δει τους Ολυμπιακούς Αγώνες να διοργανώνονται σε μόνιμη βάση στην Ελλάδα, αν και όπως λέει λυπάται για την «κακοδιαχείριση» που συνδέεται με τη διοργάνωση των Αγώνων της Αθήνας το 2004. Στο ίδιο πνεύμα και ο Αντώνης Νάτσιος, καθηγητής φυσικής αγωγής, πιστεύει ότι η χώρα έχει ξεχάσει κάπως την κληρονομιά της, δηλώνοντας πως έχει γράψει αρκετά βιβλία στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά για να «ενημερώσει τους νέους για τις αξίες του Ολυμπισμού, δηλαδή την ένωση των λαών πέρα από τα σύνορα». Τέλος, η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζει την πρόσφατη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν σε συνέντευξη στο BFM-TV να «κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει Ολυμπιακή εκεχειρία».

Την τελετή της αφής της Φλόγας στην Ολυμπία, στο «λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων», περιγράφει σε ανταπόκριση της με τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Ολυμπία "άναψε τη φλόγα" με κομψότητα και συγκίνηση» και η εφημερίδα Le Figaro. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η τελετή έγινε εκεί όπου γεννήθηκαν πριν από 2.800 χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες με την αρχαία τους μορφή, πριν ξαναγεννηθούν από τις στάχτες τους το 1894, υπό την αιγίδα του βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν ο οποίος, όπως τονίζει, «είχε κάπως ξεχαστεί μέχρι τώρα».

«Ήταν σημαντικό για εμάς να τιμήσουμε τον Πιερ ντε Κουμπερτέν χάρη στον οποίο ξεκίνησαν όλα», υπενθύμισε ο Τόνι Εσταγκέ, πρόεδρος της γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναφέρει η εφημερίδα, παραθέτοντας και δήλωση του προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Tόμας Μπαχ ο οποίος επεσήμανε την υιοθέτηση από τον Πιερ ντε Κουμπερτέν, «της ιδέας της προώθησης της ειρήνης και της ελπίδας μέσω του αθλητισμού».

Η εφημερίδα τονίζει ότι το μήνυμα ειρήνης ήταν στα χείλη όλων στο Ολυμπιακό στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, «από ένα περιστέρι που πετά στους ουρανούς της Πελοποννήσου μέχρι αυτό το καθήκον μνήμης» που, όπως σημειώνει, εξέφρασαν όλοι οι ομιλητές, σχετικά με τα ολυμπιακά ιδεώδη. «Εντυπωσιάστηκα πολύ από αυτή την τελετή, καθώς με έπιασε μια ιδιαίτερη συγκίνηση, βλέποντας αυτή τη φλόγα να ανάβει εδώ, στην Ολυμπία, όπου ξεκίνησαν όλα, πριν από 2.800 χρόνια. Νιώσαμε το θετικό βάρος της ιστορίας. Ο κόσμος αναμφίβολα έχει αλλάξει πολύ, αλλά βλέπουμε ότι η θέση των Αγώνων παραμένει σημαντική» δήλωσε ο Τόνι Εσταγκέ.

Στο σχετικό δημοσίευμα προβάλλεται ακόμη η δήλωση του αντιδημάρχου του Παρισιού, αρμόδιου για τον αθλητισμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Πιερ Ραμπαντάν, ο οποίος, αφού επεσήμανε ότι «είναι σημαντικό να θυμόμαστε, πώς και πού γεννήθηκαν οι αρχαίοι Αγώνες», πρόσθεσε, ότι «στους καιρούς που διανύουμε, με όλες αυτές τις συγκρούσεις στον κόσμο, χωρίς να είμαστε αφελείς, αυτή η Ολυμπιακή στιγμή μπορεί να προσφέρει μια ηρεμία σε όλα τα μέτωπα». «Δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι, πριν από πολλά χρόνια, οι Αγώνες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε αυτόν τον κάμπο με 45.000 θεατές σε αυτό το στάδιο. Είναι πάντα καλό να ξέρεις από πού έρχεσαι για να καταλάβεις καλύτερα πού θέλεις να πας» δήλωσε επίσης ο Πιερ Ραμπαντάν.

Ως προς το ενδεχόμενο, τέλος, να μην πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των Αγώνων στον Σηκουάνα, όπως είναι ο υφιστάμενος προγραμματισμός, η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, Αμελί Ουνντεά Καστερά ανέφερε στην εφημερίδα: «Ετοιμαζόμαστε να διοργανώσουμε τους Αγώνες με την πιο άψογη διοργάνωση, σε ένα περίπλοκο πλαίσιο, το οποίο πρέπει να προσεγγιστεί χωρίς αφέλεια και με διαύγεια. Αλλά η πρώτη απαίτηση που έχουμε, και επανέλαβε ο Πρόεδρος Μακρόν το πρωί της Δευτέρας, είναι πάνω απ' όλα να μην εγκαταλείψουμε τα όνειρά μας, την ευχαρίστησή μας, την τιμή που δόθηκε στη Γαλλία και επομένως και την επιθυμία μας να κάνουμε αυτή την τελετή έναρξης στο Σηκουάνα. Αυτό παραμένει το κεντρικό σχέδιο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε όλοι, ως ομάδα, για να προσπαθήσουμε να προβάλουμε μια εξαιρετική εικόνα της χώρας μας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Παρόλα αυτά, η υπουργός παραδέχτηκε, όπως σημειώνεται, ότι «το σημερινό πλαίσιο απαιτεί από εμάς να είμαστε διορατικοί και υπεύθυνοι. Ο αρχηγός του κράτους, μας ζήτησε να εργαστούμε για μεταβλητές προσαρμογής και εναλλακτικά σενάρια. Ανέφερε την πιθανότητα να γίνει τελετή στο Τροκαντερό, υπό διαφορετική διαμόρφωση. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, υπεύθυνα, ότι έχουμε καθήκον να προβλέψουμε όλες τις συνθήκες και να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την τελετή μας. Η ασφάλεια των θεατών είναι προτεραιότητά μας. Υπάρχουν μεταβλητές προσαρμογής σχετικά με την κεντρική μας τοποθεσία, τον Σηκουάνα, και ενδέχεται να υπάρξουν εναλλακτικές θέσεις. Όμως, προς το παρόν, δεν έχει οριστεί καμία ημερομηνία για τη λήψη μιας σταθερής και οριστικής απόφασης. Όπως ακριβώς δεν υπάρχει σχέδιο Β σχετικά με τη λαμπαδηδρομία, για την οποία έχει προβλεφθεί το μέγιστο, από πλευράς ασφάλειας».

Στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και στη διαδρομή της προς το Παρίσι αναφέρεται αναλυτικά δημοσίευμα και στην εφημερίδα Liberation με τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το ταξίδι της προς το Παρίσι, κάτω από γκρίζο ουρανό».

Στο πλαίσιο του δημοσιεύματος προβάλλεται σύντομο βίντεο με τις δηλώσεις που παραχώρησε η υφυπουργός Ανάπτυξης της Γαλλίας, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει για εκείνη, ως Ελληνογαλλίδα, το άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας και το μήνυμα ελπίδας, ειρήνης και αλληλεγγύης που κομίζει για όλους τους λαούς. Τέλος, σε ανταπόκριση από την αρχαία Ολυμπία με τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024: στην αφή της φλόγας στην Ολυμπία, "Ήθελα να είμαι στο πνεύμα της ημέρας"», σχολιάζεται, ότι η εκδήλωση μπορεί να έπασχε από έλλειψη οργάνωσης, αλλά η αρχαίας έμπνευσης τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας διεξήχθη χωρίς προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

