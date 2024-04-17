Ο Ρώσος αντιφρονών Βλαντίμιρ Καρά- Μουρζά (Vladimir Kara-Murza) αντιμετωπίζει μια χρονοβόρα και εξουθενωτική μεταγωγή από την αποικία κρατουμένων στη Σιβηρία σε δικαστήριο της Μόσχας για να ασκήσει έφεση κατά της 25ετούς ποινής κάθειρξης που του επιβλήθηκε για προδοσία και άλλες κατηγορίες, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του.

Η Μαρία Έισμοντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι συνθήκες μεταγωγής του ισοδυναμούν με βασανιστήρια για τον 42χρονο Καρά -Μουρζά, που πάσχει από σοβαρή νευρολογική πάθηση.

Οι κατάδικοι μεταφέρονται συνήθως σιδηροδρομικώς στις αχανείς αποστάσεις της Ρωσίας, αλλάζοντας τρένα και κάνοντας στάσεις σε φυλακές κατά την διάρκεια της συνολικής διαδρομής.

Η Έισμοντ δήλωσε ότι η μεταγωγή του Καρά - Μουρζά από το Ομσκ στη Μόσχα είναι πιθανό να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα έχει καμία επαφή με την οικογένειά του ή τους δικηγόρους του.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε να μεταφερθεί ο Καρά-Μουρζά στη Μόσχα για την έφεσή του, επειδή η υπόθεσή του αφορούσε κρατικά μυστικά και δεν μπορούσε να συζητηθεί μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή του στη Σιβηρία.

Ο Καρά- Μουρζά, ο οποίος έχει ρωσική και βρετανική υπηκοότητα, έχει καταδικάσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει πιέσει για δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Καταδικάστηκε πέρυσι, αφού χαρακτήρισε τη δίκη ως παρωδία, παρόμοια με τις δίκες επί Στάλιν τη δεκαετία του 1930.

Η σύζυγός του Γιεβγκένια εκφράζει φόβους για την ζωή του μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, της πιο γνωστής προσωπικότητας της ρωσικής αντιπολίτευσης, σε αποικία κρατουμένων στον Αρκτικό κύκλο τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.