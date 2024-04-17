Ο Έμερσον, ένας θαλάσσιος ελέφαντας έχει γίνει διάσημος στον Καναδά αφού έχει κατά καιρούς εντοπιστεί σε «ασυνήθιστες τοποθεσίες» στην πόλη της Βικτώρας, όπως σε παρτέρια, πάρκα και πολυσύχναστους δρόμους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian, ο Έμερσον έπρεπε να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον μακριά από κάθε ανθρώπινη παρουσία. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, αξιωματικοί έβαλαν τον Έμερσον, ο οποίος ζυγίζει πάνω από 220 κιλά, στο πίσω μέρος ενός βαν, τον οδήγησαν κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου στο δυτικό Καναδά και τον άφησαν σε μια απομακρυσμένη παραλία «μακριά από την ανθρώπινη παρουσία».

Beloved elephant seal returns to Greater Victoria beach yet again

Emerson the seal travelled more than 150 kilometres in less than 5 days after 4th relocation: DFO



https://t.co/KXCMhtahdV — Cheryl in Nova Scotia 🍁🇨🇦🦞 (@mini_bubbly) April 17, 2024

Το σχέδιο ήταν να μεταφερθεί η νεαρή φώκια μακριά από την πρωτεύουσα της Βρετανικής Κολομβίας. Ο Έμερσον, όμως είχε άλλα σχέδια. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου απομακρύνθηκε από τη Βικτώρια, έκανε ένα «επικό» ταξίδι 126 μιλίων κατά μήκος της απόκρημνης δυτικής ακτής του νησιού Βανκούβερ, επιστρέφοντας στην πόλη. Η παρουσία του και πάλι στην πόλη άφησε τους αξιωματικούς άναυδους για το πώς κατάφερε και γύρισε.

Vancouver Island's local celebrity, Emerson, may have to be relocated again following reports that people and dogs are harassing the elephant seal.https://t.co/iGZwaw5VAL — CHEK News (@CHEK_News) April 16, 2024

Ωστόσο, η παρουσία και η αυξανόμενη δημοτικότητα του Έμερσον έχει ανησυχήσει τους ειδικούς, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να έρθουν όλο και πιο συχνά σε επαφή με το θηλαστικό, κάτι που ενέχει κινδύνους.

Ο Έμερσον γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον το 2022 και έλαβε την απαραίτητη φροντίδα από μια ομάδα εθελοντών αφότου η μητέρα του τον άφησε μόνο του. Πέρυσι, άρχισε να εμφανίζεται σε παραλίες γύρω από τη Βικτώρια και από τότε έχει γίνει διάσημος.

Ο ίδιος συνηθίζει να χαλαρώνει στον ήλιο ενώ τον έχουν δει να κοιμάται ακόμα και ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τότε πλήθος κόσμου τρέχει να τον φωτογραφίσει,

«Έρχομαι κάθε μέρα για να τον δω εδώ και ένα μήνα», είπε η Peggy McCann στα τοπικά μέσα πέρυσι. «Απλώς νομίζω ότι είναι υπέροχο. Είναι τόσο ωραίο να το βλέπεις αυτό».

Την 1η Απριλίου, εντοπίστηκε σε ένα πολυσύχναστο πάρκο, με αποτέλεσμα οι αξιωματικοί προστασίας να αποκλείσουν την περιοχή τοποθετώντας μια κίτρινη ταινία εφιστώντας την προσοχής στους πολίτες προειδοποιώντας τους να μείνουν μακριά από το θηλαστικό, ένα αίτημα που αγνοήθηκε.

Πέντε ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε έξω από την πόλη για να τον αφήσουν να βουτήξει «εν ειρήνη». Αλλά η επιστροφή του και η υπερβολική αγάπη του κόσμου έχει δημιουργήσει μια ανησυχητική κατάσταση. Αν και ο Έμερσον φαινόταν μέχρι στιγμής ασυγκίνητος από τα πλήθη, οι αναφορές πως οι άνθρωποι τον ενοχλούν και τον πειράζουν έχουν αυξηθεί σε «ανησυχητικά επίπεδα».

«Οι άνθρωποι έχουν πλησιάσει τον Έμερσον για να τον χαϊδέψουν, να βγάλουν selfie μαζί του και μερικές φορές ώθησαν τα μικρά παιδιά τους να κάνουν το ίδιο», ανέφερε το τμήμα προστασίας. «Αν συνεχιστούν οι δημόσιες αυτές παρενοχλήσεις, κάποιος θα τραυματιστεί» προειδοποιεί.

Το προσωπικό λέει ότι πιθανότατα θα αναγκαστεί να μετακινήσει ξανά τον Έμερσον. «Ωστόσο, θα ήταν ιδανικό εάν αυτό μπορούσε να αποφευχθεί και να επιτρέψει στον Έμερσον να παραμείνει στον χώρο του ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία αναπαραγωγής του στην τοποθεσία που έχει επιλέξει».

