«Καταδικάζω έντονα την κατάφωρη και αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, καλώντας «το Ιράν και τους αντιπροσώπους του να σταματήσουν αμέσως αυτές τις επιθέσεις».
I strongly condemn Iran‘s blatant and unjustifiable attack on Israel.
And I call on Iran and its proxies to immediately cease these attacks.
All actors must now refrain from further escalation and work to restore stability in the region.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2024
Η ίδια υπογραμμίζει ότι «όλοι οι παράγοντες πρέπει τώρα να απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση και να εργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή».
