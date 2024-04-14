Λογαριασμός
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδικάζει την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ: «Όλοι να απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση»

Η πρόεδρος της Κομισιόν καλεί το Ιράν και τους αντιπροσώπους του να σταματήσουν άμεσα αυτές τις επιθέσεις 

ursula για επίθεση

«Καταδικάζω έντονα την κατάφωρη και αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, καλώντας «το Ιράν και τους αντιπροσώπους του να σταματήσουν αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι «όλοι οι παράγοντες πρέπει τώρα να απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση και να εργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή».

