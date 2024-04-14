«Καταδικάζω έντονα την κατάφωρη και αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, καλώντας «το Ιράν και τους αντιπροσώπους του να σταματήσουν αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

I strongly condemn Iran‘s blatant and unjustifiable attack on Israel.



And I call on Iran and its proxies to immediately cease these attacks.



All actors must now refrain from further escalation and work to restore stability in the region. April 14, 2024

Η ίδια υπογραμμίζει ότι «όλοι οι παράγοντες πρέπει τώρα να απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση και να εργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή».

