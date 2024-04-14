Η επίθεση με μαχαίρι, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων χθες, Σάββατο, σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, διαπράχθηκε από έναν 40χρονο άνδρα που έπασχε από ψυχική νόσο και τίποτα δεν δείχνει πως υπήρχε ενδεχομένως τρομοκρατικό κίνητρο, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

«Στο στάδιο αυτό δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο, καμιά πληροφορία, καμιά απόδειξη ούτε καμιά πληροφορία που να μας αφήνει να εννοήσουμε ότι έχει (η πράξη του) ιδιαίτερα κίνητρα, κάποια ιδεολογία», εξήγησε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Άντονι Κουκ.

Αντιθέτως «γνωρίζουμε ότι ο δράστης έπασχε (...) Από προβλήματα ψυχικής υγείας, πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι ο άνδρας αυτός, ο οποίος ήταν γνωστός στην αστυνομία, είχε έρθει από την πολιτεία του Κουίνσλαντ (βορειοανατολική Αυστραλία).

Ο δράστης, ο Τζόελ Κάουτσι, καταδιώχθηκε και σκοτώθηκε από μια αστυνομικό, το θάρρος της οποίας χαιρετίσθηκε.

Η Κάρεν Γουέμπ, μια άλλη αξιωματούχος της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε ότι έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες και ένας άνδρας.

Δώδεκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν εξάλλου στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων ένα μωρό 9 μηνών που βρίσκεται σε «σοβαρή, αλλά σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Η μητέρα του υπέκυψε στα τραύματά της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο μεγάλο εμπορικό συγκρότημα Γουέστφιλντ Μποντάι Τζάνκσιον, όπου το απόγευμα του Σαββάτου επικρατούσε συνωστισμός.

Ο δράστης φαίνεται πως έδρασε μόνος του, δήλωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Για όλους εμάς αυτό το βράδυ, οι φρικτές σκηνές του Μποντάι Τζάνκσιον ξεπερνούν τις λέξεις», δήλωσε.

Ο Αλμπανέζι έπλεξε το εγκώμιο του θάρρους περαστικών που αλληλοβοηθήθηκαν και της αστυνομικού που επενέβη αψηφώντας τον κίνδυνο. «Είναι βεβαίως μια ηρωίδα. Χωρίς καμιά αμφιβολία έσωσε ζωές ενεργώντας έτσι», δήλωσε.

«Παράλογη» επίθεση

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', Βρετανός μονάρχης, αλλά και αρχηγός του κράτους της Αυστραλίας, εξέφρασε σε ανακοίνωση τη «φρίκη» του γι' αυτή την «παράλογη» επίθεση.

Ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» του χαρακτηρίζοντας και αυτός την επίθεση «παράλογη».

Αυτού του τύπου οι επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Αυστραλία. Το Νοέμβριο 2018, ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο και τραυματίσει δύο άλλους σε δρόμο της Μελβούρνης πριν σκοτωθεί από την αστυνομία. Την ευθύνη για το έγκλημα είχε αναλάβει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

