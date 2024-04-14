Ισραήλ: Η Χαμάς απέρριψε την τελευταία πρότασή μας για την επιστροφή ομήρων

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ισραήλ για μια συμφωνία σχετικά με την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων.

Η δήλωση ανέφερε ότι η απόρριψη των προτάσεων έδειξε ότι ο Yahya Sinwar, ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, δεν επιθυμούσε μια συμφωνία και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις εντάσεις με το Ιράν και να επιφέρει μια περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την υλοποίηση των στόχων του πολέμου με τη Χαμάς με πλήρη ισχύ και να μην αφήσει κανένα βήμα για να επιστρέψει αμέσως τους 133 ομήρους από τη Γάζα», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

The rejection of the proposal by the three mediators, which included the most significant flexibility on Israel's part, proves that Sinwar does not want a humanitarian deal and the return of the hostages, is continuing to exploit the tension with Iran, — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 14, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.