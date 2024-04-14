Η αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ότι από τις 7:30 π.μ., ο ισραηλινός εναέριος χώρος άνοιξε ξανά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Jerusalem post, επισημαίνεται ωστόσο, ότι τα προγράμματα πτήσεων στο αεροδρόμιο Μπεν- Γκουριόν θα υπόκεινται σε αλλαγές.

Παράλληλα, τον εναέριο χώρο της άνοιξε και η Ιορδανία τον οποίο είχε κλείσει αργά το Σάββατο, μετά την επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα, η κρατική τηλεόραση της χώρας, επικαλούμενη τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Ιράκ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο καθώς η αεροπορική αρχή της χώρας δήλωσε ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Το Ιράν εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά και εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ αργά το Σάββατο στην πρώτη του απευθείας επίθεση στο ισραηλινό έδαφος, ως αντίποινα που αύξησαν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Η Ιορδανία, η οποία βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, είχε προετοιμάσει την αεράμυνα για να αναχαιτίσει οποιοδήποτε drone ή πύραυλο που παραβίαζε το έδαφός της, όπως δήλωσαν δύο περιφερειακές πηγές ασφαλείας.

Αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ πάνω από τη συνοριακή περιοχή Ιράκ-Συρίας, ανέφερε το ισραηλινό Channel 12.

