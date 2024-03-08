Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και οι συνεργάτες τους χρησιμοποιούν συστηματικά βασανιστήρια στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να έχουν μεταβληθεί σε μια «σκόπιμη πολιτική» υποστήριξε σήμερα μια εμπειρογνώμων των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο αριθμός των αξιόπιστων κατηγοριών περί βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης ή βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής τιμωρίας» δείχνει ότι «τα βασανιστήρια είναι ένα στοιχείο της πολιτικής του πολέμου για τη Ρωσία» είπε η Άλις Τζιλ Έντουαρντς, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια.

«Αυτά τα σοβαρά εγκλήματα δεν φαίνεται να γίνονται στην τύχη», συνέχισε, στην ομιλία της ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Η Έντουαρντς, που επισκέφθηκε την Ουκρανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, είπε στους δημοσιογράφους ότι έμαθε από τους Ουκρανούς εισαγγελείς ότι έχουν ανοίξει περίπου 103.000 υποθέσεις που συνδέονται με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 90% από αυτές αφορούν περιπτώσεις βασανιστηρίων. Πρόσθεσε ότι έχει και η ίδια εξετάσει δεκάδες περιπτώσεις φερόμενων καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους και ότι υπάρχει ξεκάθαρα «πρόθεση και σκοπός» στην πρακτική των βασανιστηρίων που δεν μπορούν να περιγραφούν ως «παρεκκλίνουσα ή κατά περίσταση συμπεριφορά».

Στην έκθεση που συνέταξε μετά την επίσκεψή της στο Κίεβο, η Άλις Τζιλ Έντουαρντς αναφέρει ότι «τα βασανιστήρια γίνονταν με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο» και ότι οι ίδιες πρακτικές εφαρμόζονταν σε διαφορετικές κατεχόμενες περιοχές. Τα συμπεράσματά της, είπε στο Συμβούλιο, υποδηλώνουν μια «άμεση έγκριση και σκόπιμη πολιτική».

Η Έντουαρντς και οι άλλοι ειδικοί εισηγητές είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες στους οποίους έχουν ανατεθεί έρευνες από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όμως δεν μιλούν εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Η ίδια κάλεσε σήμερα τη Μόσχα να δώσει μια «ξεκάθαρη οδηγία» ότι τα βασανιστήρια δεν είναι αποδεκτά και ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν.

Η Έντουαρντς, στην οποία δεν επετράπη να πάει στη Ρωσία, κάλεσε επίσης τη χώρα αυτή να ξεκινήσει έρευνες για τις κατηγορίες σε βάρος της και να επιτρέψει στους διεθνείς επιθεωρητές να επισκεφθούν όλα τα μέρη «στέρησης της ελευθερίας» και να παρακολουθήσουν τις ποινικές δίκες. Διαβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές αρχές καταβάλλουν ειλικρινή προσπάθεια για να μεταχειριστούν με σεβασμό τους αιχμαλώτους πολέμου.

Η έκθεσή της ωστόσο προκάλεσε πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης σε μια φυλακή του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, όπου κρατούνται Ουκρανοί πολίτες οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για συνεργασία με τους Ρώσους. Η Έντουαρντς κατέγραψε «πολλές κατηγορίες για καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους των Ουκρανών δημόσιων λειτουργών», κυρίως σε ό,τι αφορά τη σύλληψη και τη μεταφορά των κρατουμένων.

«Καλώ τις ουκρανικές αρχές να ερευνήσουν τάχιστα αυτές τις κατηγορίες, να ενισχύσουν τα πειθαρχικά μέτρα και τα άλλα προληπτικά μέτρα και να εγγυηθούν την προστασία όλων των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των κατηγορουμένων και κρατουμένων», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

