Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες σκότωσαν σήμερα τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην Ουκρανία, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την πόλη Μπιλοπίλια στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), με αποτέλεσμα μια γυναίκα να σκοτωθεί και άλλοι τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές Αρχές.

Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες ήταν ο απολογισμός πυραυλικής επίθεσης στην Ζαπορίζια (νότια), δήλωσε νωρίτερα ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. Ένα βιομηχανικό κτίριο, επτά συγκροτήματα κατοικιών, εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών. Δεν διευκρινίστηκε τι είδους βιομηχανική εγκατάσταση χτυπήθηκε.

Εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από την πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια, σε περιοχή που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, στις οποίες φαίνεται ένα αυτοκίνητο θαμμένο στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε.

Την περασμένη Παρασκευή, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση σε κοντινή περιοχή.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει τμήμα της Ζαπορίζια, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της εισβολής στην Ουκρανία. Νωρίτερα σήμερα, το Κρεμλίνο κατηγόρησε εκ νέου το Κίεβο για επιθέσεις με drones εναντίον των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού, κάτι που αρνείται η ουκρανική πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

