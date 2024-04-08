Λευκός Οίκος: Αναμένουμε απάντηση από Χαμάς στην πρόταση απελευθέρωσης ομήρων

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς βρέθηκε στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο για «ένα σοβαρής σημασίας γύρο» διαπραγματεύσεων για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξετάζει τώρα μια νέα πρόταση, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις συζητήσεις και ελπίζουν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων το συντομότερο δυνατό, καθώς αυτή θα οδηγούσε επίσης σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας περίπου έξι εβδομάδων.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι περισσότερα από 300 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες Κυριακή, αλλά ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να πιέζει το Ισραήλ να επιτρέψει την προώθηση περισσότερων προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

