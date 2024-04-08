Νετανιάχου: Υπάρχει ημερομηνία για την εισβολή στη Ράφα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι έχει οριστεί ημερομηνία για επίθεση στην πόλη Ράφα, η οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, είναι ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς στη Γάζα.

Δεν είπε πότε θα γίνει η εισβολή, αλλά επανέλαβε ότι η νίκη επί των μαχητών της Χαμάς “απαιτεί την είσοδο στη Ράφα και την εξάλειψη των τρομοκρατικών ταγμάτων εκεί. Αυτό θα συμβεί – υπάρχει ημερομηνία“, είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση μέσω βίντεο.

Σύμφωνα ωστόσο με τα τελευταία δεδομένα, όλα δείχνουν ότι η ημερομηνία εισβολής θα είναι πολύ σύντομα. Όπως ανακοινώθηκε, οι ισραηλινές δυνάμεις αποχώρησαν από τη Χαν Γιουνίς, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον σχεδιασμό για την επιχείρηση στη Ράφα.

Πηγή: AFP

