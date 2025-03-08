Λογαριασμός
Ρωσικό σφυροκόπημα πριν τις διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 17 νεκροί από βομβαρδισμούς στην Ντομπροπίλια - Δείτε βίντεο

Οι εικόνες από τα ρωσικά και ουκρανικά μέσα και χρήστες των social media είναι σοκαριστικές, με ολόκληρες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες 

UPDATE: 13:29
Ουκρανία

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημα της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία. Μετά το χθεσινό μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές σε όλη τη χώρα, τη νύχτα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη Ντομπροπίλια, στο Ντονέτσκ, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. 

Όπως ανακοίνωσε σήμετα το πρωί η ουκρανική υπηρεσία πρώτων βοηθειών, ο απολογισμός των θυμάτων  αυξήθηκε σε «τουλάχιστον 14 νεκρούς».

«Το βράδυ, οι Ρώσοι έπληξαν το κέντρο στη Ντομπροπίλια. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν», ανέφερε μέσω Telegram η υπηρεσία πρώτων βοηθειών.

Οι εικόνες από τα ρωσικά και ουκρανικά μέσα και χρήστες των social media είναι σοκαριστικές, με ολόκληρες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες. 

Νωρίτερα ο Βαντίμ Φιλασκίν, επικεφαλής της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 18 τραυματίες.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο των Εσωτερικών, η ρωσική επίθεση έγινε με βαλλιστικούς πυραύλους, πολλαπλές εκτοξεύσεις ρουκετών και drones, καταστρέφοντας πολυώροφα κτίρια και αυτοκίνητα.

