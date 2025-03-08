Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μία παμπ στο Τορόντο, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν τον ύποπτο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV News.

Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει περιγραφή του υπόπτου, για το περιστατικό που έγινε κοντά στο εμπορικό πολυκατάστημα Scarborough Town Centre στη διοικητική περιοχή Σκάρμπορο του Τορόντο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο που επικαλείται την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Τορόντο δήλωσαν στο καναδικό τηλεοπτικό κανάλι CP24 Media ότι είναι μία “δυναμική κατάσταση” και ότι υπάρχουν τραυματίες με ελαφρά, αλλά και σοβαρά τραύματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

🇨🇦 BREAKING: 11 or more people shot at pub near Scarborough Town Center in Toronto, Canada.



Suspect is still at large. pic.twitter.com/k0K3ttW2vy — Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) March 8, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

