Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα «μαζικούς» βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο πολλές ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, στοχεύοντας πόλεις από το Χάρκοβο έως το Ιβάνο-Φρανκίβσκ.

Σύμφωνα με το Κίεβο, στη διάρκεια της νύχτας αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 34 πύραυλοι και 100 drones, τα οποία εξαπέλυσε στην επίθεσή της η Μόσχα.

Οπως ανακοίνωσε μέσω Facebook ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Χέρμαν Χαλουστσένκο, «οι ενεργειακές υποδομές και αυτές του φυσικού αερίου σε περιφέρειες της Ουκρανίας υφίστανται εκ νέου μαζικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones».

Russia launched massive attack on Ukraine’s energy and gas infrastructure with missiles and drones, targeting cities from Kharkiv to Ivano-Frankivsk. This is the first strike since the US stopped sharing early warning data pic.twitter.com/ur1ufEszDl — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 7, 2025

Πρόσθεσε ότι «όπου είναι δυνατόν, διασώστες και συνεργεία ενέργειας εργάζονται για την εξάλειψη των συνεπειών» ενώ είπε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταθεροποιηθεί ο εφοδιασμός με ενέργεια και αέριο.

«Η Ρωσία προσπαθεί να βλάψει τους απλούς Ουκρανούς βομβαρδίζοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και αερίου», «δεν εγκαταλείπει τον στόχο να μας στερήσει τον ηλεκτρισμό και τη θέρμανση», επέμεινε.

Μάλιστα, προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα, από τις ρωσικές επιδρομές υπάρχουν θύματα σε πολλές περιοχές.

Overnight, Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine, targeting energy and gas infrastructure.



Energy Minister Halushchenko warned that the situation in the power system remains unstable.



There are victims in several cities. pic.twitter.com/IfZSYOnJTy — KyivPost (@KyivPost) March 7, 2025

⚡️Today, Ukraine’s energy and gas infrastructure is under massive missile and drone attack



🇺🇦Energy Minister Galushchenko.



— Video from Ternopil (West Ukr) pic.twitter.com/OL7bJ62cJh — Tony (@Cyberspec1) March 7, 2025

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) Ιχόρ Τερέχοφ ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα εξαιτίας πλήγμα σε «πολιτική υποδομή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.