Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν από χθες τα ξημερώματα την Μπαΐα Μπλάνκα, πόλη - θέτρο και λιμάνι στον Ατλαντικό Ωκεανό, κάπου 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με τις αρχές, έπεισαν 400 χιλιοστά βροχής μέσα σε οκτώ ώρες, ποσότητα ίση με αυτή των κατακρημνίσεων που κατά κανόνα καταγράφονται σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της πόλης 350.000 κατοίκων να βρεθεί κάτω από νερά.

¿Viste las imágenes de Bahía Blanca? Bueno Milei también las vio pero va a seguir repitiendo que el cambio climático no existe y que la obra pública es un gasto innecesario. pic.twitter.com/BwTlNEDeDu — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) March 7, 2025

Περίπου 1.321 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου Φεδερίκο Σουσμπιέλες.

Σε τηλεοπτικά πλάνα από την πόλη εικονίζονται νέες μητέρες με τα νεογέννητα μωρά τους στα χέρια και υγειονομικό προσωπικό, με τη βοήθεια του στρατού, καθώς απομακρύνονται εσπευσμένα από μονάδα νεογνών στου νοσοκομείου Χοσέ Πένα, του μεγαλύτερου στην Μπαΐα Μπλάνκα.

Bahía Blanca, imágenes espeluznantes, bebés en medio del agua. pic.twitter.com/JsdBNGfge6 — Myriam Bregman (@myriambregman) March 7, 2025

Ο δήμος ανακοίνωσε πως ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες στην πόλη χθες και παρότρυνε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας, τονίζοντας πως δεν επιτρέπεται παρά μόνο η μετακίνηση «βαρέων μηχανημάτων» στο πλαίσιο επιχειρήσεων διάσωσης.

Το αεροδρόμιο της πόλης έκλεισε και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς του δήμου για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Terrible floods due to extreme rainfall in Bahia Blanca of Buenos Aires province, Argentina 🇦🇷 (07.03.2025) pic.twitter.com/ny6fgFI6cc — Disaster News (@Top_Disaster) March 7, 2025

Το φαινόμενο είναι «άνευ προηγουμένου», σύμφωνα με τον Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργό Ασφάλειας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου υπάγεται διοικητικά η Μπαΐα Μπλάνκα.

«Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα είχε λάβει χώρα το 1930», όταν είχε σημειωθεί βροχόπτωση «175 χιλιοστών», ενώ αυτή που έπληξε την πόλη χθες «είναι σχεδόν τριπλάσια», εξήγησε ο κ. Αλόνσο.

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε κατεπειγόντως βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων πέσος (8,6 εκατ. ευρώ).

Η επαρχία Μπουένος Άιρες ανακοίνωσε πως έστελνε χθες το απόγευμα βάρκες και κανό, ασθενοφόρα 4x4, δυο ελικόπτερα, φορτηγά με τρόφιμα, πόσιμο νερό και εξοπλισμό στην πλημμυροπαθή πόλη.

Οι υπουργοί Άμυνας Λουίς Πέτρι και Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς έκαναν γνωστό χθες το απόγευμα πως επρόκειτο να μεταβούν άμεσα στην Μπαΐα Μπλάνκα.

Η πόλη είχε βρεθεί αντιμέτωπη και στο πρόσφατο παρελθόν με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Στα τέλη του 2023, σφοδρή καταιγίδα, με ισχυρές βροχές και ανέμους που έφταναν τα 150 χιλιόμετρα ανά ώρα, άφησε πίσω δεκατρείς νεκρούς, καθώς κατέρρευσε η οροφή κλειστού σταδίου.

