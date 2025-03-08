Λογαριασμός
Ουκρανία: Πέντε νεκροί στο Ντονέτσκ από ρωσικές επιθέσεις - Βίντεο καταγράφουν τη «φρίκη του πολέμου»

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά αλλά σταθερά στην περιοχή, στο πλαίσιο της επιχείρησής τους για την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς

Ουκρανία: Πέντε νεκροί στο Ντονέτσκ από ρωσικές επιθέσεις

Πέντε κάτοικοι της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ουκρανία σκοτώθηκαν σήμερα από τις ρωσικές επιθέσεις στα χωριά τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των εισαγγελέων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ποκρόφσκ, την πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε χωριά κοντά στην πόλη Κοστιαντινίφκα, λίγο βορειότερα. Το τέταρτο θύμα ήταν κάτοικος ενός χωριού κοντά στην πόλη Κουράχοβε, το οποίο ο ρωσικός στρατός λέει ότι το έχει καταλάβει από τον Ιανουάριο.

Δεν έχει διευκρινιστεί πού σκοτώθηκε το πέμπτο θύμα.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά αλλά σταθερά στην περιοχή, στο πλαίσιο της επιχείρησής τους για την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς, της λεκάνης που αποτελείται από τις επαρχίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

