Ουκρανία: Πέντε νεκροί στο Ντονέτσκ από ρωσικές επιθέσεις

Πέντε κάτοικοι της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ουκρανία σκοτώθηκαν σήμερα από τις ρωσικές επιθέσεις στα χωριά τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

I don't want to ignore this. Yesterday, the Russians mercilessly launched airstrikes on residential areas of Kostyantynivka, Donetsk region. Rescuers worked non-stop to extinguish the fire and save people. pic.twitter.com/Sb0JDsr3ft March 7, 2025

Ukraine: Russian fascists murdered at least 5 Ukrainian civilians and injured 15 more with targeted strikes on 4 high-rise apartment buildings in Dobropillya, Donetsk region. pic.twitter.com/eNY2tehb9v — Igor Sushko (@igorsushko) March 7, 2025

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των εισαγγελέων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ποκρόφσκ, την πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άλλοι δύο σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε χωριά κοντά στην πόλη Κοστιαντινίφκα, λίγο βορειότερα. Το τέταρτο θύμα ήταν κάτοικος ενός χωριού κοντά στην πόλη Κουράχοβε, το οποίο ο ρωσικός στρατός λέει ότι το έχει καταλάβει από τον Ιανουάριο.

Δεν έχει διευκρινιστεί πού σκοτώθηκε το πέμπτο θύμα.

Russia demonstrates its so-called readiness for peace by launching three missiles at Dobropillia in Donetsk Oblast, killing five civilians and injuring 15. pic.twitter.com/iKVDFQEhWP — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) March 7, 2025

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά αλλά σταθερά στην περιοχή, στο πλαίσιο της επιχείρησής τους για την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς, της λεκάνης που αποτελείται από τις επαρχίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

