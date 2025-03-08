Αγγλία: Κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες

Στην Ελλάδα είναι κυρίως γνωστή ως «μίζα», στη Βρετανία αναφέρεται ως «δωροδοκία», «δολιοφθορά» και «παραπτώματα». Όπως και να περιγράφεται όμως, η ουσία παραμένει ίδια και φαίνεται πως από αυτή δεν ξεφεύγει ούτε η πόλη του Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία.



Η αστυνομία της πόλης, γνωστή ως αστυνομία του Merseyside, ήταν ξεκάθαρη στην ανακοίνωσή της σήμερα το πρωί. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 12 άτομα κατηγορήθηκαν σήμερα (7 Μαρτίου του 2025) για αδικήματα δωροδοκίας και παραπτωμάτων μετά από εκτεταμένη έρευνα (Operation Aloft) που σχετίζεται με την ανάθεση εμπορικών και επιχειρηματικών συμβάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο του Λίβερπουλ μεταξύ 2010-2020», γράφει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ενώ στη συνέχεια παραθέτει αναλυτικά τα ονόματα των 12 εμπλεκομένων αλλά και τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Ο πρώην δήμαρχος είχε κατηγορηθεί ξανά πριν από 5 χρόνια

Οι ηλικίες των εμπλεκομένων χαρακτηριστικές, καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από 29 έως 77 ετών. Όμως τα άτομα που έρχονται κυρίως στο προσκήνιο είναι ο επί σχεδόν 10 χρόνια πρώην δήμαρχος της πόλης, Τζο Άντερσον, αλλά και ο πολιτικός της τοπικής αυτοδιοίκησης, Ντέρεκ Χάτον.



Και οι δύο τους συνελήφθησαν για πρώτη φορά το 2020, στο πλαίσιο έρευνας για την ανάθεση οικοδομικών συμβάσεων, ενώ και σήμερα κατηγορούνται για δωροδοκία και παραπτώματα σε σχέση με συμβόλαια του δήμου.



Ο 67χρονος βετεράνος Εργατικός πολιτικός Άντερσον τέλεσε δήμαρχος της πόλης από το 2012 έως το 2021, ενώ υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψή του το 2020 είχε δηλώσει ότι «θα συνεχίσει να μάχεται για να αποδείξει ότι είναι αθώος σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη». Μετά από το περιστατικό, διαγράφηκε από το κόμμα των Εργατικών, ενώ στη συνέχεια παραιτήθηκε και από τη θέση του δημάρχου.



Μάλιστα το 2021, η κεντρική κυβέρνηση πήρε τον έλεγχο βασικών λειτουργιών του δήμου, οι οποίες παραχωρήθηκαν και πάλι στη δημοτική αρχή μόλις πέρυσι.

Οι αντιδράσεις

Η έρευνα της αστυνομίας, η οποία επικεντρώθηκε στις κατασκευαστικές εταιρείες, ξεσκέπασε το μέγεθος της διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση του Λίβερπουλ. Για παράδειγμα, ακόμα και ο γιος του Τζο Άντερσον, Ντέιβιντ, κατηγορείται επίσης για συνέργεια στη διάπραξη παραβάσεων σε δημόσια υπηρεσία.



Εκπρόσωπος Τύπου του δήμου του Λίβερπουλ «θεώρησε ότι δεν είναι πρέπον να σχολιάσει κάτι παραπάνω σε αυτό το στάδιο της υπόθεσης», ενώ ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας του Στέμματος, Ρόμπιν Γούιελ, τόνισε την ανάγκη να προστατευτούν οι διαδικασίες για μια δίκαιη δίκη. Και οι 12 αναμένεται να εμφανιστούν στο Δικαστήριο του Preston, στις 28 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.