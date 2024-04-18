Συστήματα Patriot στην Ουκρανία: Ο καγκελάριος της Γερμανίας Σολτς καλεί τους Ευρωπαίους να μιμηθούν το παράδειγμά του

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε χθες Τετάρτη τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να μιμηθούν το παράδειγμα της Γερμανίας, που ανακοίνωσε πως στέλνει ένα επιπλέον αμερικανικής κατασκευής σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία.

Τα συστήματα του τύπου δείχνουν «αμέσως» πόσο απαραίτητα είναι και «θέλουμε να ενθαρρύνουμε κι άλλους να το κάνουν», δήλωσε προσερχόμενος χθες στη σύνοδο κορυφής των 27.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε το Σάββατο πως στέλνει ακόμη μια συστοιχία Patriot για να βοηθήσει το Κίεβο να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον πόλεων και ενεργειακών υποδομών, που έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόκειται για την τρίτη συστοιχία του είδους που διέθεσε το Βερολίνο στον ουκρανικό στρατό.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερμανία και παρότρυνε κι άλλες δυτικές χώρες να «μιμηθούν αυτό το παράδειγμα», έκκληση που επανέλαβε χθες παρεμβαίνοντας στη σύνοδο των 27 μέσω βιντεοδιάσκεψης.

«Σας ευχαριστώ Όλαφ, για την αποτελεσματικότητά σας. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερα», είπε, αναδεικνύοντας την επίθεση στην πόλη Τσερνίχιβ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, για να καταδείξει πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη.

«Τα συστήματα (αντιαεροπορικής άμυνας) που έχετε τα χρειαζόμαστε στην Ουκρανία, τα χρειαζόμαστε για να εμποδίσουμε (τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να συνεχίζει τις τρομοκρατικές μεθόδους του», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία ζητεί επίμονα από δυτικούς συμμάχους της να της στείλουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πάνω απ’ όλα Patriot, που θεωρούνται αποτελεσματικά στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ, το Κίεβο ζήτησε πρόσφατα από τους συμμάχους του να του στείλουν επτά συστοιχίες Patriot από τις περίπου εκατό που, κατ’ αυτό, θα μπορούσαν να διαθέσουν συνολικά. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ολλανδία, διαθέτουν τέτοια συστήματα — η Ολλανδία έχει ανακοινώσει πως έχει διαθέσει τουλάχιστον ένα στον ουκρανικό στρατό.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, κάλεσε χθες τα κράτη μέλη της ατλαντικής συμμαχίας να αντλήσουν από τα αποθέματά τους για να ανεφοδιάσουν την Ουκρανία, ακόμα κι αν αυτό τα θέσει προσωρινά κάτω από τον πήχη που συνιστάται από το Σύμφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

