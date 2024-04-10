Εικόνες από την σκληρή εκπαίδευση των εθελοντών της 3ης Ταξιαρχίας Εφόδου (3rd Assault Brigade), στο Κίεβο, έδωσε στη δημοσιότητα το Associated Press.

H 3η Ταξιαρχία των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων σχηματίστηκε το 2022, από τη συγχώνευση των μονάδων του τάγματος Αζόφ (Azov).

Το Τάγμα Αζόφ είναι στρατιωτική μονάδα και πρώην παραστρατιωτική οργάνωση, αποτελούμενη από Ουκρανούς εθελοντές, που γενικά χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιάς και νεοναζιστικής ιδεολογίας.

Συνιστά ειδικό τμήμα της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας, επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος ενώ, κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η ομάδα διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο στην άμυνα της πόλης της Μαριούπολης.

Η 3η Ταξιαρχίας έχει ξεκινήσει την στρατολόγηση νέων μελών καθώς, πριν λίγες ημέρες, ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε πως η χώρα του «θα χάσει τον πόλεμο», αν δεν φθάσει η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

ΟΙ ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών, η οποία προστίθεται στη σωματική και ψυχική κόπωση των στρατιωτών της στο μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.