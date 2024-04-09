Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας έρευνας για «χρηματοδότηση τρομοκρατίας» για λογαριασμό της Ουκρανίας, εμπλέκοντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, επικαλούμενη κυρίως το όνομα μιας ουκρανικής εταιρείας στην οποία εργάστηκε ο γιος του πρόεδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Η έρευνα (…) εξετάζει τις πηγές και τις κινήσεις χρηματικών ποσών, που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και την εμπλοκή συνεργατών των αρχών και κρατικών και εμπορικών οργανισμών δυτικών χωρών», επισήμανε η Επιτροπή σε ένα δελτίο τύπου, αναφέροντας το όνομα της εταιρείας αερίου Burisma, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας υπήρξε μέλος ο Χάντερ Μπάιντεν.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν, χωρίς να παρουσιάσουν τα στοιχεία του φακέλου, ότι η Burisma λειτούργησε ως ενδιάμεσος για κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν «αυτά τα τελευταία χρόνια για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στη Ρωσία και στο εξωτερικό με στόχο την εξόντωση προσωπικοτήτων».

Δεν προέταξαν συγκεκριμένα γεγονότα, όμως η Ουκρανία αποτελεί τον βασικό ύποπτο για τη διάπραξη στοχευμένων δολοφονιών από την αρχή της επίθεσης του Κρεμλίνου εναντίον αυτής της χώρας πριν από δύο χρόνια.

Η Ρωσία εκτιμά επίσης ότι η Ουκρανία εμπλέκεται, από την πλευρά των τζιχαντιστών, στην επίθεση της 22ας Μαρτίου εναντίον της αίθουσας συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν 144 άνθρωποι. Το Κίεβο και χώρες της Δύσης απορρίπτουν αυτήν την εκδοχή των γεγονότων δεδομένου ότι κανένα στοιχείο δεν έχει προς το παρόν επαληθευτεί, ειδικά από τη στιγμή που η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη.

Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, οι έρευνες ξεκίνησαν έπειτα από αίτημα Ρώσων βουλευτών σχετικά με τη «χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ και χωρών του ΝΑΤΟ».

Η συνεργασία του Χάντερ Μπάιντεν με την Burisma αποτελεί ένα από τα αγαπημένα θέματα των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων του Λευκού Οίκου, οι οποίοι κατηγορούν την οικογένεια Μπάιντεν για αμφιλεγόμενες δραστηριότητες.

Ο γιος του Αμερικανού προέδρου αρνείται ότι έκανε οτιδήποτε παράνομο ή ανήθικο, όπως και ο πατέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

