Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την Boeing με τις ομοσπονδιακές αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα, αφού ένας πληροφοριοδότης εξέφρασε επανειλημμένα ανησυχίες σχετικά με δύο μοντέλα αεροσκαφών. Μάλιστα, ο πληροφιοροδότης υποστήριξε ότι η εταιρεία του επιτέθηκε μετά τις αποκαλύψεις.

Πρόκειται για τον Σαμ Σαλεχπούρ, μηχανικό της Boeing, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν εφάρμοσε τη σωστή διαδικασία κατά την κατασκευή των αεροσκαφών 777 και 787 Dreamliner και ότι οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να γίνουν καταστροφικοί καθώς τα αεροπλάνα γερνούν.

Οι New York Times ήταν οι πρώτοι που έκαναν γνωστή την καταγγελία του πληροφοριοδότη. Η επίσημη καταγγελία του στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας, που κατατέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, δεν αφορά συγκεκριμένα το νεότερο αεροσκάφος 737 Max που έχει καθηλωθεί δύο φορές από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Ο Σαλεχπούρ υποστήριξε χθες ότι η καταγγελία του εγείρει «δύο ζητήματα όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας που μπορεί να μειώσουν δραματικά τη διάρκεια ζωής των αεροπλάνων».

«Το κάνω αυτό όχι επειδή θέλω να αποτύχει η Boeing, αλλά επειδή θέλω να πετύχει και να αποτρέψει τυχόν δυστυχήματα», είπε ο Σαλεχπούρ σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη. «Η αλήθεια είναι ότι η Boeing δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι. Πρέπει να γίνει λίγο καλύτερη, νομίζω».

Η FAA πήρε συνέντευξη από τον Σαλεχπούρ στο πλαίσιο της έρευνάς της, δήλωσε η δικηγόρος του Lisa Banks. Η FAA είπε ότι διερευνά όλες τις καταγγελίες που είχαν γίνει.

Μια υποεπιτροπή της Γερουσίας θα εξετάσει επίσης τις ανησυχίες που υπάρχουν για την εταιρεία σε ακρόαση που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η Boeing δεν σχολίασε αμέσως τους ισχυρισμούς για το 777, αλλά αμφισβήτησε τις ανησυχίες του Σαλεχπούρ για το 787. «Αυτοί οι ισχυρισμοί σχετικά με τη δομική ακεραιότητα του 787 είναι ανακριβείς και δεν αντιπροσωπεύουν το ολοκληρωμένο έργο που έχει κάνει η Boeing για να διασφαλίσει την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του αεροσκάφους», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Κενά στο Dreamliner

Τα αεροπλάνα 787 Dreamliner της Boeing, τα οποία τέθηκαν σε λειτουργία το 2011, θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια ζωής 50 ετών - περίπου 44.000 πτήσεις το καθένα, λέει η εταιρεία.

Ωστόσο, ο Σαλεχπούρ στην καταγγελία του ισχυρίζεται ότι τα πληρώματα που συναρμολογούσαν το αεροπλάνο δεν κατάφεραν να καλύψουν σωστά τα μικροσκοπικά κενά όταν συνέδεαν μεταξύ τους τα χωριστά κατασκευασμένα μέρη της ατράκτου. Αυτό προκαλεί μεγαλύτερη φθορά στο αεροπλάνο, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του και κινδυνεύει με «καταστροφική» αποτυχία, ισχυρίστηκαν οι δικηγόροι του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί όμως δεν είναι εντελώς νέοι: Για σχεδόν δύο χρόνια, ξεκινώντας από το 2021, η FAA και η Boeing σταμάτησαν τις παραδόσεις των νέων Dreamliners ενώ εξέταζαν τα κενά. Η Boeing είπε ότι έκανε αλλαγές στη διαδικασία κατασκευής της και τελικά οι παραδόσεις ξανάρχισαν.

Τα 787 Dreamliners δεν ήταν καθηλωμένα, αλλά η FAA διερεύνησε δύο φορές ερωτήματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης των αεροσκαφών. Η εταιρεία υποστήριξε ότι τα αεροπλάνα ήταν και είναι ασφαλή να πετάξουν.

Οι δικηγόροι του Σαλεχπούρ δήλωσαν ότι η FAA εξεπλάγη όταν ανακάλυψε μέσω της καταγγελίας του ότι τα κενά εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα.

«Είδα κυριολεκτικά ανθρώπους να πηδούν πάνω στα κομμάτια του αεροπλάνου για να τα ευθυγραμμίσουν», είπε ο Σαλεχπούρ. «Πηδώντας πάνω-κάτω, παραμορφώνονται τα μέρη έτσι ώστε οι τρύπες να ευθυγραμμίζονται προσωρινά… δεν κατασκευάζετε έτσι ένα αεροπλάνο».

Παράλληλα, ο Σαλέχπουρ είπε ότι η Boeing του επιτέθηκε αφού εξέφρασε μια ακόμη ανησυχία του για το 787 και ένα διαφορετικό μοντέλο αεροπλάνου.

Η καταγγελία του πληροφοριοδότη ανέφερε ότι επεσήμανε στη διοίκηση την ύπαρξη προβλημάτων γεωτρήσεων με το 787 και στη συνέχεια αγνοήθηκε και τελικά μεταφέρθηκε από το πρόγραμμα 787 στο πρόγραμμα 777».

Ο πληροφοριοδότης δήλωσε ότι ανακάλυψε υποβαθμισμένη εργασία με την ευθυγράμμιση των κομματιών του αμαξώματος και κατήγγειλε την άσκηση πίεσης στους μηχανικούς να δώσουν το πράσινο φως για εργασίες που δεν είχαν ακόμη επιθεωρήσει.

Συνολικά, ο Σαλεχπούρ δήλωσε ότι τα ζητήματα αφορούν περισσότερα από 400 αεροπλάνα τύπου 777 και 1.000 τύπου 787.



