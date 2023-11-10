Τα ρωσικά στρατεύματα, που εδώ και έναν μήνα εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της Αβντιίβκα, επιχειρούν να περικυκλώσουν την πόλη της ανατολικής Ουκρανίας και να καταλάβουν μια στρατηγικής σημασίας βιομηχανική μονάδα, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, συμπληρώνοντας ότι δύο άμαχοι σκοτώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο.

«Όχι μόνο μάχονται για (να καταλάβουν) το εργοστάσιο, αλλά δεν σταματούν να περικυκλώνουν την Αβντιίβκα», δήλωσε ο Ολεξάντρ Στούπουν στην ουκρανική τηλεόραση. «Η μονάδα οπτανθρακοποίησης είναι σημαντική» για τις ρωσικές δυνάμεις, υπογράμμισε και διαβεβαίωσε πως επί του παρόντος παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

The operators of the 53rd Brigade's attack UAVs are destroying Russians in the Avdiivka sector with ammunition drops and FPV drones.



📹https://t.co/4Xqea0Vk0L pic.twitter.com/iOpt4ehh9g — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 4, 2023

Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και «δύο άμαχοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, σκοτώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε πλήγμα που υπέστη μια πολυκατοικία», συμπλήρωσε.

Την Τρίτη, οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι αναμένουν ένα νέο κύμα επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς οι εισβολείς δεν υποχωρούν παρότι υφίστανται βαριές απώλειες.

Russians now doing to Avdiivka what they do to everything their culture touches anywhere in the world.



Incendiary launches over Avdiivka early this morning. pic.twitter.com/G2XuDqobJZ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 10, 2023

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, όπου επίσης μαίνονται οι μάχες, ένας άνδρας σκοτώθηκε στην Κιντιίκα από οβίδες του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν. Λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα στο χωριό Νοβοραΐσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

