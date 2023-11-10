Πύθωνα γίγα, μήκους άνω των 5 μέτρων, έπιασαν στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στο Εθνικό Πάρκο της Φλόριντα Έβεργκλεϊντς. Ο υγροβιότοπος της Φλόριντα είναι γνωστός για την πανίδα και τη χλωρίδα του.



Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Κυριακή, το γιγάντιο φίδι φαίνεται να διασχίζει έναν χωματόδρομο στο Εθνικό Πάρκο πριν εντοπιστεί από δύο άνδρες.



Ο Χόλντεν Χάντερ, ο οποίος ανήρτησε το βίντεο, τόνισε μάλιστα ότι ο πύθωνας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που πιάστηκαν στη Φλόριντα.



Στη λεζάντα δίπλα στο βίντεο, ο Χάντερ είπε ότι το φίδι είχε μήκος 17 πόδια (πάνω από 5 μέτρα), πάχος 5 εκατοστά και βάρος 198 κιλά.



«Είναι τρελό που αυτά τα πράγματα είναι σε όλη τη Φλόριντα τώρα, αλλά κανείς δεν περιμένει να δει κάτι τόσο μεγάλο», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

