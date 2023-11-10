ΟΗΕ: Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στη Γάζα

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου.

«Αφανίστηκαν. Επιβεβαιώνουμε ότι περισσότεροι από 100 συνάδελφοι στην UNRWA σκοτώθηκαν μέσα σε έναν μήνα. Γονείς, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, γιατροί, προσωπικό υποστήριξης. Η UNRWA θρηνεί, οι Παλαιστίνοι θρηνούν, οι Ισραηλινοί θρηνούν. Για να βάλουμε τέλος σε αυτήν την τραγωδία χρειάζεται μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός τώρα» έγραψε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της UNRWA, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στον ιστότοπό της η UNRWA διευκρινίζει ότι ο ακριβής αριθμός των υπαλλήλων της που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου είναι 101.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς εξέφρασε τη θλίψη του για αυτήν την «βαθύτατα τραγική είδηση», όπως την χαρακτήρισε. «Οι συνάδελφοι αυτοί ήταν σύμβολα ελπίδας και ανθρωπιάς» , πρόσθεσε.

Για να τιμήσουν το προσωπικό του ΟΗΕ που σκοτώθηκε στη Γάζα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του σε όλον τον κόσμο θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στις 9.30 το πρωί της Δευτέρας.

«Ο γενικός γραμματέας καλεί το προσωπικό (…) να τηρήσει ενός λεπτού σιγή» και οι σημαίες του ΟΗΕ θα κυματίζουν μεσίστιες, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος, ο Ρολάντο Γκόμεζ, από τη Γενεύη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

