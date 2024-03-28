Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν 26 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μιας κατεύθυνσης στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε (...) 28 drones εφόρμησης τύπου ‘Shahed 136/131’» τη νύχτα, από τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και από το ακρωτήριο Τσάουντα, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, ανακοίνωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας της Ουκρανίας Μικόλα Όλεστσουκ μέσω Telegram.

«Είκοσι έξι» από αυτά τα εναέρια οχήματα που έφεραν εκρηκτικά «καταστράφηκαν» στις περιφέρειες της Οδησσού (νότια), του Χαρκόβου (ανατολικά), της Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά) και της Ζαπορίζιας (νότια), πρόσθεσε ο αρχηγός του επιτελείου, χωρίς να αναφερθεί ούτε σε τραυματισμούς, ούτε σε θύματα, και επίσης χωρίς να διευκρινίσει αν τα υπόλοιπα δύο πέτυχαν τους στόχους τους, ή ποιοι ήταν.

Η Μόσχα εκτόξευσε επίσης τρεις πυραύλους κρουζ Kh-22, πύραυλο κατά ραντάρ Kh-31P και πύραυλο από σύστημα εδάφους-αέρος S-300, κατά την ίδια πηγή, που δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για αυτές τις εκτοξεύσεις.

Χθες Τετάρτη, ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τριάντα, κυρίως στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ωθώντας το Κίεβο να ζητήσει από τους δυτικούς συμμάχους του περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

«Η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και η επιτάχυνση της παράδοσης (μαχητικών αεροσκαφών αμερικανικού σχεδιασμού) F-16 είναι αποστολές ζωτικής σημασίας», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία» για το ότι δεν έχουν διατεθεί στο Κίεβο περισσότερα Patriot, αφού κατ’ αυτόν «υπάρχουν πολλά στον κόσμο», προκειμένου να «προστατεύουν τους αιθέρες στο Χάρκοβο και στις άλλες πόλεις και κοινότητες που υφίστανται επιθέσεις από τους ρώσους τρομοκράτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.