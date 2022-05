Αρκετές πόλεις της Ουκρανίας αποτέλεσαν στόχο σήμερα το βράδυ ρωσικών πυραύλων, οι οποίοι κατέστρεψαν κυρίως τρεις σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στη Λβιβ, σύμφωνα με τον δήμαρχο αυτής της μεγάλης πόλης στα δυτικά της χώρας που έχει τώρα μερική διακοπή ρεύματος.

"Τρεις σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπέστησαν ζημιές έπειτα από επίθεση πυραύλων", δήλωσε ο δήμαρχος Αντριι Σαντόβι μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, προσθέτοντας ότι τα αντλιοστάσια ήταν χωρίς ρεύμα λόγω των ζημιών.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν αρκετές γειτονιές της Λβιβ. Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν επίσης από τις τοπικές αρχές στις περιοχές Βινίτσια (κεντρικά), Οδησσό (νοτιοδυτικά) και Κιρόβογκραντ (κεντρικά), χωρίς να αναφέρουν τις ζημιές.

Η περιοχή της Υπερκαρπάθιας, που συνορεύει με την Ουγγαρία στη δυτική Ουκρανία και μέχρι στιγμής είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς, επλήγη για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

"Ένας πύραυλος έπεσε σε ορεινή περιοχή της Υπερκαρπάθιας. Οι υπηρεσίες εργάζονται επί τόπου, διευκρινίζουμε τις πληροφορίες για τους τραυματίες και τα πιθανά θύματα", δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης αυτής της περιοχής, ο Βίκτορ Μικίτα.

🚀Arrival in Lviv💥, but this is not an ammunition depot, it was in a dense building,there is something else here.



There might be mercenaries or foreign NATO instructors and NATO officers hiding there🤔



There were some intelligence report that UAF forces were trained there pic.twitter.com/quuz8aBMbd