Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα Τρίτη νέο κύμα επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε αμάχους και τραυματίζοντας άλλους 130 κυρίως στο Κίεβο και το Χάρκοβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές που ζητούν από τους δυτικούς συμμάχους τους περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια.

Όπως το συνηθίζει, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που "καταστράφηκαν" όλες με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμάτα εκρηκτικά.

"Οι βολές υπολογίστηκαν ειδικά από τον εχθρό για να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ζημιές. Αυτή είναι μια εντελώς συνειδητή τρομοκρατία", κατήγγειλε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καθημερινή ομιλία του προς τους Ουκρανούς.

Όπως δήλωσε, η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 300 πυραύλους και περισσότερα από 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed γεμάτα εκρηκτικά κατά της Ουκρανίας από την 29η Δεκεμβρίου.

Η Ρωσία "στοχοθετεί σκόπιμα ζωτικής σημασίας υποδομές και κατοικημένες περιοχές" κατήγγειλε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε νωρίς σήμερα 99 πυραύλους. Εβδομήντα δύο καταρρίφθηκαν, εκ των οποίων 10 υπερηχητικοί Kinzhal, από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, "ένα ρεκόρ".

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε ότι μετά τα πλήγματα αυτά "η Βρετανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει σταθερά την Ουκρανία" το 2024, κυρίως με "νέες παραδόσεις" όπλων.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι "με κάθε πύραυλο, ο Πούτιν δείχνει ότι θέλει να εξοντώσει την Ουκρανία". "Είμαστε στο πλευρό του ουκρανικού λαού όσο μας χρειάζεται".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

