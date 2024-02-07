Ουκρανία: Παρατείνεται για άλλους τρεις μήνες ο στρατιωτικός νόμος

Το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την παράταση για άλλες 90 ημέρες – μέχρι τα μέσα Μαΐου – της ισχύος του στρατιωτικού νόμου που έχει κηρυχθεί στη χώρα λόγω της ρωσικής εισβολής, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Ο στρατιωτικός νόμος δίνει διευρυμένες εξουσίες στις ένοπλες δυνάμεις και περιορίζει τις πολιτικές ελευθερίες. Οι στρατεύσιμοι, ηλικίας 18-60 ετών, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη χώρα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών έχει αναβληθεί.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε απόψε ότι υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία νέου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων που αφορά «μη επανδρωμένα συστήματα». Επισημαίνοντας ότι τα drones έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά σε χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε σίγουρος ότι η νεοσυσταθείσα δύναμη θα έχει ξεκάθαρα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. «Χάρη στα drones, η Ουκρανία άλλαξε την κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα», συμπλήρωσε.

Η χρήση USV – μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας, φορτωμένων με εκρηκτικά – απώθησε τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας μακριά από τα νότια παράλια της Ουκρανίας και τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη χερσόνησο της Κριμαίας. Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

