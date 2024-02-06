O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας επανέλαβε το έντονο ενδιαφέρον του για σύναψη σχέσεων με το Ισραήλ αλλά ότι θα ήθελε τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και ένα "χρονοδιάγραμμα" για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

"Όσον αφορά την εξομάλυνση, ο πρίγκιπας διάδοχος επανέλαβε το έντονο ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας να συνεχίσει" σε αυτόν τον δρόμο, δήλωσε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους στη Ντόχα, την επομένη της συνάντησής του με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στο Ριάντ. "Ωστόσο ήταν πολύ ξεκάθαρος επαναλαμβάνοντάς μου ότι για να γίνει αυτό, δύο πράγματα είναι απαραίτητα: ο τερματισμός της σύγκρουσης στη Γάζα και ένα σαφές και αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους".

Την ίδια ώρα στην Ουάσινγκτον, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε θετικά σχόλια σε ό,τι αφορά τη βούληση Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ να συνεχίσουν τις συνομιλίες για εξομάλυνση των σχέσεών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

