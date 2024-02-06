Μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε μια πολυσύχναστη υπαίθρια αγορά στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, δήλωσαν κάτοικοι στο Reuters.

"Έχω καταμετρήσει 10 νεκρούς και άλλους 15 τραυματίες. Το κατάστημά μου καταστάφηκε ολοσχερώς. Οι εκρήξεις έγιναν σε τέσσερα σημεία στο κέντρο της αγοράς", δήλωσε στο Reuters ο Χασάν Αλί, έμπορος στην αγορά Μπακάρα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

