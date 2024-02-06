Λογαριασμός
Σομαλία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου

H επίθεση έγινε σε 4 σημεία μιας πολυσύχναστης υπαίθριας αγοράς

σομαλια

Μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε μια πολυσύχναστη υπαίθρια αγορά στην πρωτεύουσα της Σομαλίας Μογκαντίσου σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, δήλωσαν κάτοικοι στο Reuters.

"Έχω καταμετρήσει 10 νεκρούς και άλλους 15 τραυματίες. Το κατάστημά μου καταστάφηκε ολοσχερώς. Οι εκρήξεις έγιναν σε τέσσερα σημεία στο κέντρο της αγοράς", δήλωσε στο Reuters ο Χασάν Αλί, έμπορος στην αγορά Μπακάρα.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

