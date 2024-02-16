Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες στην Αβντιίβκα - Φόβοι ότι θα πέσει στα χέρια των Ρώσων

Τα ουκρανικά και τα ρωσικά στρατεύματα επιδίδονται σε «λυσσαλέες μάχες» στην πόλη Αβντιίβκα της ανατολικής Ουκρανίας, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις δημιουργούν νέες αμυντικές θέσεις γύρω από την πολιορκημένη πόλη, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μια πιθανή οπισθοχώρηση μπροστά στα κύματα των ρωσικών επιθέσεων.

«Λυσσαλέες μάχες διεξάγονται μέσα στην πόλη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεκσάντρ Ταρνάφσκιι, ουκρανός στρατηγός στις ανατολικές περιοχές. «Τα στρατεύματά μας χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις και όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αποκρούσουν τον εχθρό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «νέες θέσεις έχουν δημιουργηθεί και ισχυρές οχυρώσεις εξακολουθούν να εγκαθίστανται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δυνατά σενάρια».

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να καταλάβει την Αβντιίβκα, βασική ανατολική πόλη της Ουκρανίας, στην οποία έχουν διεξαχθεί μερικές από τις σφοδρότερες μάχες των τελευταίων μηνών.

«Η Αβντιίβκα κινδυνεύει να περιέλθει στον έλεγχο της Ρωσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι, επικαλούμενος τις ελλείψεις πυρομαχικών της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε να κάνει τα πάντα για να «σώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές Ουκρανών».

Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν σημειώσει πρόοδο στην Αβντιίβκα, απειλώντας να την περικυκλώσουν.

Η πόλη, η οποία έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, θεωρείται ως πύλη προς το κοντινό Ντόνετσκ, την περιφερειακή πρωτεύουσα της Ουκρανίας που καταλήφθηκε από μαχητές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία το 2014 και αργότερα προσαρτήθηκε παράνομα από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ, BBC



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.