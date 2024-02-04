Ο εξόριστος δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Μελιτόπολης, ο οποίος κρατείτο για ένα διάστημα από τις ρωσικές δυνάμεις, διορίστηκε από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικεφαλής της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στον νότο της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή η ουκρανική προεδρία.

Η ανακοίνωση για την προαγωγή έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ζελένσκι στο νότιο μέτωπο, συγκεκριμένα στις δυνάμεις που βρίσκονται στο χωριό Ρομπότινε, το οποίο το Κίεβο απελευθέρωσε τον Αύγουστο του 2023, όμως έκτοτε δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.

"Ο αρχηγός του κράτους παρουσίασε τον νέο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ, που ήταν δήμαρχος Μελιτόπολης, η οποία προσωρινά είχε καταληφθεί, από τον Δεκέμβριο του 2020 και ο οποίος κρατείτο για ένα διάστημα από τους Ρώσους", ανακοίνωσε η προεδρία.

🇺🇦 President @ZelenskyyUa has appointed me as the Head of #Zaporizhzhia Regional Administration. My goal remains unchanged: to join forces to bring Ukraine's victory closer.

I did this as mayor of the city. Now I'll continue at the regional level.

Thank you for your support 🇺🇦 pic.twitter.com/0b5sCP7TI7 — Ivan Fedorov (@IvanFedorovUA) February 4, 2024

Ο 35χρονος Φεντόροφ απήχθη τον Μάρτιο του 2022 από τον ρωσικό στρατό ο οποίος μόλις είχε μπει στην πόλη, μετά την άρνησή του να συνεργαστεί με τη Μόσχα. Ανταλλάχθηκε με μια ομάδα νεαρών Ρώσων στρατιωτών τον ίδιο μήνα.

Η πόλη της Μελιτόπολης, που βρίσκεται 130 χλμ. νοτίως της Ζαπορίζια, έπεσε στα χέρια των Ρώσων τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Φεντόροφ, ο οποίος αντικαθιστά τον κυβερνήτη Γιούριι Μαλάσκο, δήλωσε ότι "στόχος του είναι να καταστήσει δυνατό σε όλους όσοι θέλουν πράγματι να επιστρέψουν στα σπίτια τους να μπορέσουν να το κάνουν το συντομότερο δυνατό", σύμφωνα με την προεδρία.

Η μεγάλη πόλη της Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται σχεδόν 50 χλμ. από το μέτωπο και εδάφη που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις, ήταν στόχος φονικών επιθέσεων.

Η περιφέρεια της Ζαπορίζια είναι μια από τις τέσσερις που προσαρτήθηκαν από τη Ρωσία, αλλά δεν ελέγχεται πλήρως από τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

