Ο πρόεδρος της Ναμίμπιας Χάγκε Γκέινγκομπ, μορφή της ανεξαρτησίας και σφοδρός αντίπαλος του καθεστώτος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, πέθανε σήμερα Κυριακή σε ηλικία 82 ετών στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για καρκίνο, ανακοίνωσε η προεδρία.

Ο Χάγκε Γκέινγκομπ, που είχε εκλεγεί πρόεδρος το 2014, πέθανε στη Βιντχούκ, πρωτεύουσα της Ναμίμπιας, όπου νοσηλευόταν έπειτα από τον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων σε ιατρικό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε η προεδρία.

Πιο πρόσφατα, είχε λάβει θέση υποστηρίζοντας την προσφυγή της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και είχε καταδικάσει τη θέση της Γερμανίας, πρώην αποικιοκρατικής δύναμης της Ναμίμπιας, που απέρριψε τις κατηγορίες για "γενοκτονία" της Πρετόριας σε βάρος του Ισραήλ.

«Με τη μεγαλύτερη θλίψη (...) σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Δρ. Χάγκε Γκότφριντ Γκέινγκομπ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ναμίμπιας, πέθανε σήμερα», σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X και υπογράφεται από τον μεταβατικό νέο αρχηγό του κράτους, τον Νανγκόλο Μπούμπα, ως νωρίτερα σήμερα αντιπρόεδρο της χώρας.

Εκλεγείς για πρώτη φορά το 2014, ο Χάγκε Γκέινγκομπ είχε επανεκλεγεί το 2019 πρόεδρος της Ναμίμπιας, μιας ημιερημικής χώρας της νότιας Αφρικής, από τις τελευταίες χώρες της αφρικανικής ηπείρου που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1990.

Η σύζυγος και τα παιδιά του ήταν δίπλα στον Γκέινγκομπ τη ώρα του θανάτου του στο νοσοκομείο Lady Pohamba, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Ιανουάριο, η προεδρία είχε ανακοινώσει ότι ένας ιατρικός έλεγχος ρουτίνας εντόπισε την ύπαρξη «καρκινικών κυττάρων» στον αρχηγό του κράτους και διευκρίνισε πως θα ακολουθούσε «κατάλληλη θεραπεία» εξακολουθώντας να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο Χάγκε Γκέινγκομπ είχε και στο παρελθόν προβλήματα υγείας. Το 2013, είχε εγχειριστεί στον εγκέφαλο, ενώ πέρυσι είχε εγχειριστεί στην αορτή στη Νότια Αφρική.

Γεννημένος στη βόρεια Ναμίμπια το 1941, ο Χάγκε Γκότφριντ Γκέινγκομπ είχε υπάρξει από πολύ νεαρός μαχητής, διεκδικώντας το τέλος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική που διοικούσε τότε τη Ναμίμπια προτού φύγει στην εξορία για τρεις δεκαετίες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθεί με ζέση την ανεξαρτησία της Ναμίμπιας και εκπροσωπεί στα Ηνωμένα Έθνη και στη Βόρεια και Νότια Αμερική το τοπικό απελευθερωτικό κίνημα SWAPO -- το νυν κυβερνών κόμμα.

Το 1989 επιστρέφει στη Ναμίμπια, έναν χρόνο προτού η χώρα του αποκτήσει την ανεξαρτησία της και ό ίδιος διοριστεί για πρώτη φορά πρωθυπουργός.

Παρέμεινε στον θώκο για 12 χρόνια, ένα ρεκόρ στη Ναμίμπια προτού γίνει και πάλι πρωθυπουργός το 2012.

Αφού εξελέγη πρόεδρος το 2014 με σαρωτικό ποσοστό 87% των ψήφων, βλέπει την πρώτη του θητεία να αμαυρώνεται από ύφεση, υψηλό ποσοστό ανεργίας και κατηγορίες για ανήθικη συμπεριφορά.

Το 2019, έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τα WikiLeaks αφήνουν να εννοηθεί πως κυβερνητικοί αξιωματούχοι έλαβαν δώρα από ισλανδική εταιρία προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αλιευτικούς πόρους της Ναμίμπιας.

Παρά την αντιπαράθεση, ο Γκέινγκομπ επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία το 2019, συγκεντρώνοντας ωστόσο λιγότερες ψήφους (56%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

